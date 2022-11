Zoe Kravitz, muy sincera sobre su futuro con Channing Tatum y lo "incómodo" que es pensar en hijos

Zoe Kravitz y Channing Tatum forman el dúo perfecto y es que desde que la pareja confirmó su relación, hace algo más de un año, ya se consideran una de las parejas de moda en Hollywood en la actualidad.

La actriz coprotagonista de 'The Batman' ya había estado casada con el actor Karl Glusman. Ambos comenzaron a salir en 2016 y dieron el siguiente paso casándose en 2019. Sin embargo, a los meses decidieron tomar caminos separados hasta que finalmente Kravitz pidió el divorcio a principios de 2021.

En verano de ese mismo año comenzaron las especulaciones de que la actriz estaba saliendo con el actor de 'Magic Mike', Channing Tatum. Relación que a día de hoy ya está más que consolidada, de echo como puedes ver arriba, la pareja se encuentra ahora en su mejor momento.

Ahora, la actriz de 33 años se ha abierto en canal para la revista GQ, con una entrevista muy personal sobre su pasado sentimental y sobre cómo se ve en un futuro: "Simplemente aprendí a pensar en quién soy y qué quiero", dice claramente.

"Conoces a alguien que es increíble y quiere casarse contigo, y no hay nada de malo en eso", explica la actriz. "Si no hay nada malo, entonces ¿por qué no lo harías? Lo amas y eso es lo que haces", reflexiona sobre su compromiso y su divorcio.

Tras las declaraciones tan sinceras sobre cómo ella percibe el amor, reflexiona sobre su futuro: "Tal vez no quiero lo que se supone que debo querer, un matrimonio, hijos, nada de eso. No sé si quiero eso en absoluto", explica. "Esa es una pregunta incómoda, especialmente para una mujer", añade la actriz.

Tras una larga reflexión, Kravitz admite que "se dio cuenta de que todavía hay mucha vida por vivir", y tiene claro que lo hará de la mano Channing Tatum, que casualmente también estuvo casado durante 10 años con la actriz Jenna Dewan, con quien comparte una hija de 9 años.

