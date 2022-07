Channing Tatum revela "el baile erótico" que protagonizará en 'Magic Mike 3': "Íntimo y directo"

Después del éxito de la primera entrega de 'Magic Mike' en 2012, Channing Tatum mostró en la gran pantalla sus habilidades como stripper.

Tres años más tarde, en 2015, volvió con una secuela en 'Magic Mike XXL', y ahora se está preparando lo que será la última película de la franquicia con 'Magic Mike's Last Dance' dirigida por Steven Soderbergh.

Sin embargo, el intérprete ha adelantado que en esta nueva entrega veremos una escena nunca vista hasta ahora en ninguna de las anteriores. Así lo ha confirmado durante una entrevista para ET.

Magic Mike XXL | Warner Bros

En la escena, como era de esperar, veremos a Tatum bailando. Pero la novedad es que será un baile erótico. "Me has visto bailar en el escenario, pero nunca me has visto dar un baile erótico, íntimo y directo". "Tengo un baile bastante loco que abre la película", "Empezaremos en un nivel bastante fuerte y luego, al final, haría una versión de la danza del agua. Hay una escena de agua en la película, por lo que es real".

Además, la producción teatral de 'Magic Mike Live', ha estado llevando el espectáculo de Tatum en un recorrido internacional desde Las Vegas, pasando por Reino Unido y llegando a Australia y Alemania. Pero ahora también se busca llevar el espectáculo a toda América del Norte durante una intensa gira que comenzará el 13 de octubre en Miami. "Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer un show en vivo durante la primera película y luego terminamos haciéndolo en Las Vegas".

El espectáculo, que en un principio no estaba previsto hacerse, ha terminado siendo todo un éxito. "Hicimos este show del que todos nos enamoramos y pensamos: 'Tenemos que hacer una gira en Estados Unidos", "Queremos llevárselo a todos, sabes, en todo Estados Unidos porque es medicina. Es medicina para el alma".

También insiste en que es un espectáculo tanto para hombres como para mujeres sin importar los gustos personales de cada persona: "No me importa lo que te guste. Irás y pasarás el mejor momento de tu vida".

Además, el actor tiene una estrecha relación con todo el elenco de 'Magic Mike Live', confesando que son "como mis hermanos y mis hermanas. Somos como una pequeña familia".

Tatum además adelantó una posible actuación en el espectáculo: "Hay dos bailes en el show en vivo que, desde la primera vez que lo creamos, yo estaba como, 'Bueno, ¡lo haré en algún momento!'", confiesa. "Se lo prometí a todos mis bailarines, les dije "voy a bailar con vosotros"".

El equipo que forman además está compuesto por los mejores bailarines en su campo, dando también mucha importancia al carácter personal: "Hacemos extensas entrevistas con estos muchachos para conocerlos. ¿Cómo es su relación con su madre? ¿Respetan realmente a las mujeres? Eso es nuestro programa, simplemente diferente", dice. "Hemos hecho, creo, un trabajo realmente especial".

En cuanto a la fecha de estreno de 'Magic Mike 3', se espera que su estreno sea en 2023.

Seguro que te interesa:

Los veía como amenazas: Amber Heard revela los apodos que Johnny Depp ponía a sus compañeros como Leonardo DiCaprio o Channing Tatum