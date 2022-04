'The Batman': Zoe Kravitz confiesa la presión que sintió por el listón de las anteriores Catwoman

'The Batman', de Matt Reeves, está siendo un fenómeno para los fans del murciélago de DC, que han sabido valorar la nueva versión protagonizada por Robert Pattinson. Las novedades del film han sido muy sonadas, y una de ellas, especialmente, no deja indiferente a nadie: la aparición de Zoe Kravitz como Catwoman, la mítica superheroína/supervillana que ya habíamos podido ver en adaptaciones anteriores del cómic.

En esta ocasión, ha sido Zoe Kravitz quien ha dado una nueva vida a la felina de Gotham City, a la que ya puso voz en 'Batman: la LEGO película'. Pero esta vez pasaría a ser el nuevo rostro del personaje, su elección como Catwoman ya fue muy comentada desde que se anunció, llevando a comparaciones inevitables con las anteriores actrices que habían encarnado el papel.

Fue Michelle Pfeiffer la primera en ponerse en la piel del personaje en 'Batman Returns', de Tim Burton, quedándose en la memoria del gran público. Más tarde, pudimos ver a Halle Berry como Catwoman en 2004, esta vez con una película propia. Por último, fue Anne Hattaway la elegida por Nolan para 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. En el vídeo de arriba puedes ver lo que dijo cuando supo que Zoe sería la nueva Selina Kyle.

Michelle Pfeiffer como Catwoman en 'Batman returns' | Warner Bros.

Zoe Kravitz se confiesa sobre la presión de Catwoman

En el libro 'El arte de The Batman', publicado por el lanzamiento de la película, Zoe Kravitz habla de lo que supuso ser seleccionada para el papel, según recoge Comicbook."Me di cuenta de que no era solo algo que me viniera grande, sino de que realmente era un desafío y un orgullo estar en ese grupo de gente: Michelle Pfeiffer, Halle Berry...", confiesa.

Halle Berry como Catwoman | Warner Bros.

Pero también reconoce que tuvo que olvidar un poco ese pensamiento: "La presión de lograr ser un icono, o de compararme con cualquiera de las otras actrices, creo que podría ser realmente peligrosa". Sobre el proceso de adentrarse en el personaje, añade: "Quería que el personaje me llevara, sentir que realmente me salía de dentro, y que no lo veía como algo externo, sobre todo porque tiene una historia muy específica".

Anne Hathaway como Catwoman en el 'El caballero oscuro' | Warner Bors.

Sobre la imagen de Catwoman, Kravitz tiene una percepción muy clara de lo que debía ser su personaje: "No diría que es una supervillana, se mueve en la escala de grises, como otros villanos de la película incluso. Todos tienen su parte válida, y eso es lo maravilloso de este mundo: explorar la escala de grises".

También habla de la percepción de su personaje: "Creo que hay un poco de trampa con los personajes femeninos que vienen con un pasado turbio, o que de alguna forma son vengativos cuando se sienten víctimas. Realmente encontré un personaje que era algo más que un secundario, más que una mujer atractiva en un traje apretado, esta es una persona real que ha luchado mucho, y a la que yo admiro".

Ahora que 'The Batman' ya puede verse en HBO Max, es el momento de repasar una vez más su interpretación como el famoso personaje y descubrir más detalles sobre la cinta de Matt Reeves.

