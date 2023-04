Woody Harrelson se hará una prueba de ADN para confirmar si Matthew McConaughey es su hermano: "Supone un problema"

Hace apenas unos días conocíamos que Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían llegar a ser algo más que mejores amigos en la industria cinematográfica.

Y es que, lejos de la evidencia que les une profesionalmente por haber trabajado juntos en las películas 'EDtv' y 'Surfer Dude', en la primera temporada de la serie 'True Detective' o actualmente en la comedia para Apple TV+ llamada 'Brother From Another Mother', este primero revelaba en el podcast 'Lets Talk Off Camera with Kelly Ripa' que podrían ser hermanos.

"Mis hijos le llaman 'tío Woody' y sus hijos me llaman 'tío Matthew'. Cuando mi familia ve fotos suyas de cuando era pequeño creen que soy yo y a su familia le pasa lo mismo con las mías", explicó el protagonista de 'Interstellar', que recordó las enigmáticas palabras que comentó su madre, Mary McCabe, durante unas vacaciones conjuntas en Grecia.

"Estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos, también con nuestras familias. Y mi madre, que estaba allí, dijo: 'Woody, conocí a tu padre (...) Era un 'conocí' que sugería cosas", y es que resulta que el padre de Woody, Charles Harrelson, un sicario al que se le relacionó con el asesinato de Kennedy, coincidió en el tiempo y posiblemente en el espacio con la madre de Matthew mientras estaba en mitad de su segundo divorcio.

En esta ocasión ha sido Harrelson quien, durante 'The Late Show With Stephen Colbert', ha asegurado que "hay cierta veracidad" en la creencia de que podrían ser hermanos. Además, ha confirmado que ambos quieren solicitar una prueba de ADN pese a que "para él (McConaughey) supone un problema mayor porque siente que está perdiendo a un padre. Pero yo le digo: 'No, estás ganando un padre y un hermano diferente'".