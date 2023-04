La oscura historia del padre de Woody Harrelson (y tal vez de Matthew McConaughey): Un sicario al que se le relacionó con el asesinato de Kennedy

El padre de Woody Harrelson ha vuelto a salir a la palestra después de la impactante revelación que hizo Matthew McConaughey. El actor contó que había estado investigando si podía ser hermano de Harrelson después de que su madre les confesara que conoció al padre de éste en su juventud.

Averiguaron que ambos coincidieron en el tiempo y en el espacio en mitad del divorcio de la madre de Matthew y cuando el padre de Woody ya había abandonado a su familia.

Para los que no estén familiarizados con el pasado del progenitor del actor, cabe recordar que fue un asesino que pasó gran parte de su vida en prisión. Pero quizás, uno de los episodios por el que más se le recuerda fue por su, en teoría, participación en el asesinato a John F. Kennedy.

Los primeros crímenes de Charles Harrelson

Charles Harrelson nació en Lovelady, Texas, el 24 de julio de 1938 y desapareció de la vida de Woody en 1968 cuando tenía tan solo 7 años. Charles era el menor de 6 hermanos y la gran mayoría de su familia se dedicaba al mundo de las leyes, aunque éste siguió el camino opuesto.

Charles sirvió en la Marina de los Estados Unidos en la década de los 50. Tras darse de alta, comenzó a delinquir y fue acusado por primera vez de robo en 1959 en Los Ángeles.

En sus memorias, que escribiría años después desde prisión, afirmó haber estado en docenas de asesinatos por encargo desde entonces y hasta dejar abandonar a su familia.

Para entonces, Harrelson fue arrestado otras 3 veces, incluidas 2 por asesinato. Tras salir brevemente en 1970 de la cárcel, en 1973 volvió a ser condenado por matar a Sam Degelia Jr. por 2 mil dólares. Por lo cual fue sentenciado a 15 años de prisión.

Tan sólo cumplió 5 años de aquella condena y fue puesto en libertad por buena conducta en el 1978.

Salto a la fama tras el asesinato a un juez

El 29 de mayo de 1979 pasó a la historia como el día en el que un juez federal, John Wood, era asesinado por primera vez en Estados Unidos en el ejercicio de su trabajo. Resulta, que este hombre estaba al cargo del caso de un narcotraficante, Jimmy Chagra, quien contrató a Charles para acabar con su vida bajo el precio de 250 mil dólares.

Harrelson fue declarado culpable y condenado a dos cadenas perpetuas cuando unos meses más tarde fue detenido.

¿Qué hay de cierto en su relación con el asesinato a Kennedy?

Cuando su caso saltó a la fama, Charles sorprendió al revelar que había matado al presidente Kennedy en Dallas en 1963. Sin embargo, pronto desmontó su propio bulo ya que resultó ser una patraña ideada por él en prisión para salvar su vida y que no le condenaran a muerte.

No obstante, tiempo después, la forense Lois Gibson reavivó el tema al identificar Harrelson como uno de los conocidos como "tres vagabundos", tres hombres misteriosos que según las teorías de la conspiración tendrían relación con la muerte de JFK.

Del mismo modo, el periodista Jim Marrs apoyó esta hipótesis al indicar que Charles era el más joven y el más alto de este trío. Marrs dijo que Harrelson estuvo involucrado en círculos militares.

La relación de Woody Harrelson con su padre

A pesar de que Woody Harrelson no conoció casi a su padre en libertad, su relación con él no fue del todo mala. En una entrevista con The Guardian en 2012, recordó que tenía 11 o 12 años cuando escuchó su nombre en la radio del coche: "Se hablaba de Charles Harrelson y de su juicio por asesinato, bla, bla... y yo estaba pensando que no podía existir otro Charles Harrelson".

Así, el futuro actor preguntó a su madre si se trataba de su padre y efectivamente, era él.

Woody Harrelson en la premiere de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' | Gtres

"No siento que fuera un gran padre. No tuvo una participación válida en mi educación", dijo Woody Harrelson a People en 1988. "Pero mi padre es una de las personas más elocuentes, cultas y encantadoras que he conocido. Aún así, ahora estoy evaluando si merece mi lealtad o mi amistad. Lo veo como alguien que podría ser un amigo más que como un padre", indicó en aquel entonces.

Tal fue su conexión con él que, incluso, Woody costeó las apelaciones de su padre, contratando al abogado Alan Dershowitz. Finalmente, Charles Harrelson murió el 15 de marzo de 2007, a los 69 años, tras un ataque al corazón en prisión.