Woody Harrelson 'fastidia' este momento del cumpleaños a la hija de Matthew McConaughey, su 'sobrina' Vida, que está enorme con 13 años

Matthew McConaughey y su mujer, la modelo Camila Alves, forman uno de los matrimonios más sólidos de la actualidad de Hollywood. La pareja se conoció en el año 2007 y se terminaron casando 5 años después de conocerse en 2012.

Del matrimonio surgieron sus 3 hijos: Levi de 14 años, Vida de 13 y Livingston de 10 años. Puedes ver arriba a la familia al completo apoyando un estreno del actor, ¡es increíble lo mucho que se parecen a sus padres!

Hace escasas semanas Camila publicaba una foto a sus redes del pequeño Livingston soplando las velas de la tarta de su décimo cumpleaños y ahora le ha tocado el turno a Vida cumpliendo 13.

De nuevo, Camila no ha desaprovechado la ocasión de fotografiar a su hija soplando las velas de su tarta y publicarlo en redes. Sin embargo, esta vez ha habido un intruso en la foto.

Y es que se puede ver cómo el actor Woody Harrelson está junto a Vida frente a la tarta, 'fastidiándole' la fotografía del cumpleaños a la hija de McConaughey.

"¡¡¡El tío Woody Harrelson está cuestionando si el pastel es vegano o no!!!", ha bromeado Camila en la descripción de la foto.

No es de extrañar ver a Harrelson con la familia de McConaughey pues ambos actores son muy buenos amigos desde hace más de 20 años cuando se conocieron en el set de grabación de la comedia romántica 'EDtv'. Es por ello que Harrelson no podía no asistir al 13 cumpleaños de su 'sobrina' Vida.

"Vamos! Cómo va todo chicos?", ha continuado escribiendo Camila en la publicación. "El tiempo vuela... ¡13! Eres mi rayo de sol. Tu nombre lo explica todo acerca de tu 'vida'", ha escrito junto a numerosos corazones amarillos y verdes.

En la fotografía podemos ver cuánto ha crecido la joven en estos últimos años, está claro que Vida ya no es una niña y está en plena preadolescencia.

La hija de McConaughey está guapísima y ha decidió combinar en su día una corona de flores de distintos colores con un collar del mismo estilo pero con colores más neutros encima de una camiseta corta blanca y unos pantalones negros.

La imagen muestra la cara de concentración de Vida mirando su tarta mientras que un desprevenido Harrelson se asoma por detrás al lado de la joven. Sin duda, una fotografía que refleja la cotidianidad de una familia y la naturalidad que tanto caracteriza a Camila en redes.