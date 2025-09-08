Will Smith y Jada Pinkett, fotografiados tras mucho tiempo sin verlos juntos en medio de un particular acuerdo matrimonial

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en 1997 y durante más de dos décadas compartieron vida familiar, proyectos profesionales y el cuidado de sus dos hijos en común, Jaden y Willow, y deTrey, el hijo mayor de Will.

A lo largo de los años, la pareja se consolidó como una de las más unidas en la industria, aunque no estuvo exenta de rumores y especulaciones sobre la dinámica de su matrimonio.

En 2023, Jada sorprendió al revelar públicamente que ella y Will llevaban separados desde 2016, pese a seguir casados legalmente.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Apple Film premiere de Emancipation en Los Angeles | Cordon Press

Según explicó, ambos llegaron a un punto de agotamiento en su relación y decidieron hacer "vidas completamente separadas", según dijo a Hoda Kotben, en hogares distintos, aunque continuaron vinculados por el afecto, la familia y los negocios compartidos.

Hacía casi un año que no se sabía nada del estado de su relación, aunque sí habíamos visto a Will disfrutando solo de sus vacaciones en las islas Canarias.

Sin embargo, diez meses después, han sido visto juntos en público, compartiendo una comida informal en el restaurante Nobu, en Malibú para después abandonar juntos el lugar en un Lamborghini blanco.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett en Malibú | Gtres

Esto refleja el compromiso emocional y profesional que mantienen en un modelo de relación no convencional.

Además, su asociación profesional sigue vigente y comparten un imperio empresarial estimado en unos 400 millones de dólares, con varias productoras y proyectos en común, como Overbrook Entertainment o Westbrook Inc.