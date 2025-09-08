Angelina Jolie recrea su pose más icónica y saca su pierna al aire en la alfombra roja como en los Oscar de 2012

Angelina Jolie ha sido una de las estrellas que ha asistido al Festival de Cine de Toronto para presentar su nueva película, Couture. La actriz ha hecho un parón en el rodaje que en el que está inmersa para asistir al TIFF.

Mientras posaba ante los medios la actriz sorprendió al hacer su pose más icónica, al sacar la pierna por la raja de su look como ya hizo en el año 2012 en la gala de los Oscar mientras llevaba un vestido negro de Versace de escote asimétrico y sin tirantes.

Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar | Cordon Press

En esta ocasión Jolie también llevaba una pronunciada raja pero en un abrigo marrón cruzado, estilo gabardina, que lució a modo de vestido.

Angelina Jolie recrea su icónica pose de pierna en el TIFF | Cordon Press

Couture está dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour y junto a Angelina Jolie el reparto lo componen Louis Garrel, Ella Rumpf y Garance Marillier.

Angelina Jolie interpreta a Maxine, una cineasta estadounidense que se embarca en un viaje de vida o muerte cuando llega a París para la Semana de la Moda, donde su vida chocará con la de otras dos mujeres.

Sobre el rodaje explica la actriz: "Honestamente, algunos de los días más difíciles fueron los más hermosos. Los días en que, ya sabes, descubrí mi diagnóstico en la película, me emocioné. Y luego, el resto del día, todos hablamos de las personas que hemos perdido o de las cosas que hemos vivido, y nos abrazamos y, ya sabes, como todos, pasas por algo difícil y a veces agradeces el día, ya sabes, de repente... Y creo que de eso también trata la película, de que todos vamos a pasar por momentos difíciles. Todos estamos unidos en el dolor, la pena y la pérdida, y tratando de encontrar nuestro camino; se trata de darnos esa gracia, darnos ese apoyo y, ya sabes, estar juntos en esto", explicaba.