Emma Heming habla de lo "traumático" que fue recibir el diagnóstico de Bruce Willis: "Me zumbaban los oídos"

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa por la que necesita atención especializada y se encuentra recibiendo cuidados intensivos en lo que su mujer, Emma Heming, describe como una "segunda casa".

La familia de Willis, incluyendo a sus hijas, Emma y su exmujer, Demi Moore, ha estado a su lado brindándole apoyo incondicional y afecto desde que el actor recibió el diagnóstico.

Heming, ha compartido por primera vez detalles sobre el impacto emocional que supuso enterarse de la mala noticia.

"Estoy segura de que el médico me estaba explicando qué es la DFT, pero no oí nada", confesaba a People.

"Tenía un hormigueo en el cuerpo. Me zumbaban los oídos. Estoy segura de que nos estaba dando información, pero lo único que oí fue: 'Vuelva a consultarme y aquí tiene un folleto'", decía refiriéndose al shock en el que entró.

La modelo y actriz ha hecho hincapié en la sensación de desamparo que sintió en ese momento: "Agradecí el diagnóstico, pero no hay cura para esta enfermedad, y que nos enviaran sin apoyo ninada fue realmente traumático".

"No nos pasa solo a nosotros. Así es como muchas personas reciben el diagnóstico", explicaba.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Instagram @emmahemingwillis

Emma ha reconocido que la falta de orientación la llevó a buscar información por su cuenta: "Terminé buscando en internet para saber qué hacer".

"Al principio, la vida parecía muy oscura, un simple sentimiento de dolor y tristeza", contaba sobre el proceso de asimilación. "Tenía demasiado miedo de decirle nada a nadie. Sentía que lo que estaba sucediendo solo nos pasaba a nosotros".

Con el tiempo, Heming pensó que compartir su experiencia podía servir de ayuda para otros: "Me di cuenta de que sería beneficioso hablar de ello y crear conciencia para que las personas acudan al médico antes, puedan recibir un diagnóstico antes y participar en ensayos clínicos".

Esto le ha llevado a escribir un libro para ayudar a familias que atraviesan situaciones similares: "Escribí el libro que me hubiera gustado que me hubieran dado el día que recibimos el diagnóstico", decía sobre The Unexpected Journey (El camino inesperado).