Emily Blunt confiesa que sus hijas la vieron la "persona más mala" del mundo por su papel en El diablo viste de Prada

La película El diablo viste de Prada se ha convertido en un clásico moderno dentro del cine de moda y comedia. La interpretación de Emily Blunt como Emily Charlton, la rígida y ambiciosa asistente de Runway, dejó una huella duradera en el público. Su personaje, lleno de sarcasmo y comentarios cortantes, sigue siendo recordado y sus frases continúan siendo citadas por los fans a día de hoy.

Ahora, casi dos décadas después del estreno, se ha anunciado la producción de una secuela en la que Blunt, junto con Meryl Streep, volverán a sus icónicos personajes, lo que ha generado una gran expectación entre los fans de la película.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en una escena de El diablo viste de Prada | Cordon Press

En relación a su vuelta al papel de Charlton, en una reciente entrevista con Page Six, Emily Blunt ha compartido cómo la percepción de su personaje dentro de su familia, más concretamente la de sus hijas, es muy diferente a la del público. Blunt ha explicado que sus hijas, Hazel de 10 años y Violet de 7, no han quedado nada impresionadas por su interpretación en El diablo viste de Prada. "Pensaron que yo era la persona más mala que habían conocido", ha confesado la actriz.

Emily Blunt como Emily Charlton en El Diablo Viste de Prada | The Walt Disney Company

Blunt ha reconocido que, si bien para sus hijas el personaje puede resultar demasiado duro, para el público general sigue siendo uno de los roles más emblemáticos de su carrera. "Es increíble que tenga una huella tan indeleble en la gente", ha comentado la actriz, recordando cómo los diálogos de su personaje aún son citados por los fans "todas las semanas". A pesar de haber sido su primera gran película en Hollywood, Blunt ha admitido que en ese momento no entendía completamente el éxito que estaba teniendo. "Recuerdo que mi agente me llamó y me contó sobre el fin de semana de estreno. Yo pensaba: '¿Es buena?'. No sabía qué era buena", ha concluido la actriz.

Este tipo de comentarios, junto con el anuncio de la esperada secuela de El diablo viste de Prada, no hacen más que aumentar la emoción por el regreso de Blunt a su papel como Emily Charlton, y por ver qué nuevas dinámicas le esperan a este personaje quemarcó una generación.