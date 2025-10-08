Nicole Kidman vuelve a las redes para hacer este anuncio después de su separación: "Estoy emocionada"

Nicole Kidman ha reaparecido en redes sociales después de unos días de inactividad tras revelarse su separación de Keith Urban, con quien ha estado 19 años casada y formaba una familia junto a sus dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret.

La actriz ha asistido a la Semana de la Moda en París para el desfile de Chanel junto a sus hijas y su sobrina con motivo de su regreso como embajadora de la Casa de moda.

Es por eso que Nicole ha reanudado su actividad en redes sociales y ha anunciado la colaboración con la marca a sus seguidores junto a una foto del desfile en la que lucía su nuevo flequillo y un look desenfadado de camisa blanca y vaqueros.

"Gracias @chanelofficial por invitarme a mí y a mis hijas. Estoy muy emocionada de formar parte de esto contigo @matthieu_blazy", escribía Kidman en el pie de foto dirigiéndose al nuevo director creativo de la Casa.

En una entrevista ese día con WWD la actriz decía: "Estoy encantada de unirme a Chanel ahora que comienza su nuevo capítulo con Matthieu al mando"

"Como alguien que aprecia tanto la Alta Costura, espero presenciar la visión de Matthieu para la Casa de Alta Costura más antigua aún en funcionamiento y tener la oportunidad de usar lo que sé que serán creaciones maravillosas", continuaba.

"Chanel siempre ha estado a la vanguardia, arrojando una luz inteligente y elegante sobre las mujeres, y estoy segura de que Matthieu no será la excepción, tal como lo hizo Karl en su época", añadía la actriz.

Por su parte, Blazy también le dedicó unas palabras a Nicole: "Desde la inolvidable película de Baz Luhrmann hasta sus innumerables looks en la alfombra roja, Nicole siempre ha sido parte de la historia de la Casa".

"Haber trabajado con Nicole en el pasado y ahora reunirme con ella en Chanel es un sueño hecho realidad y no podría hacerme más feliz", decía el diseñador franco-belga.

En medio del revuelo por la separación, y la solicitud del divorcio por parte de la actriz, ni Nicole ni Keith han hecho declaraciones públicas al respecto y ambos parecen estar centrados en sus proyectos profesionales.