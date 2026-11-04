Así ha vivido Colin Farrell la enfermedad de su hijo mayor, quien padece el síndrome de Angelman

Tras la reciente publicación del tráiler del documental The Slightest Touch (donde Colin Farrell ha realizado una emotiva aparición junto a su hijo mayor, (James) ha sido inevitable volver a poner el foco en el poderoso vínculo que une a ambos.

La presencia en pantalla del joven de 23 años, diagnosticado con el síndrome de Angelman, ha servido para recordar cómo su llegada y su complejo diagnóstico neurológico transformaron radicalmente la vida y las prioridades del galardonado actor. Farrell tuvo a James con su exnovia Kim Bordenave y a su hijo menor, Henry (de 17 años), con su ex Alicja Bachleda-Curús.

Afrontar que su hijo necesitaría cuidados las 24 horas debido a su enfermedad motivó a Farrell a superarse y a dejar de lado su vida desenfrenada, donde siempre estaba presente en fiestas a la vez que luchaba contra la adicción al alcohol y las drogas.

Sobre el aprendizaje vital que le transmitió su hijo, el intérprete confesó en una declaración previa a People: "Una de las cosas que James me enseñó fue a acceder a mi interior, al deseo de vivir, aunque inicialmente se tratara más bien de que yo pensara que quería vivir para estar cerca de él. Uno realmente no da nada por sentado. Hay una profunda sensación de miedo —he corrido por hospitales con James en brazos cuando tenía una convulsión—, pero también hay una profunda sensación de amor y respeto".

Colin Farrell | Getty

Respecto a cómo James influyó en su decisión de dejar el alcohol tras ingresar en rehabilitación en 2006, el nominado al Oscar declaró anteriormente a la revista People: "No estaba en condiciones de ser amigo, y mucho menos padre de un niño con necesidades tan exigentes. Así que, si no fuera por mi sobriedad, no podría estar ahí para James, disfrutar de las maravillas de su vida y apoyarlo como creo que puedo...".

Asimismo, en unas declaraciones concedidas a la periodista Gabrielle Donnelly, el actor reflexionaba sobre la huella que sus dos hijos han dejado en su personalidad: "Mis dos hijos me han enseñado mucho. Siento que me han criado más de lo que yo jamás podría criarlos a ellos. Suena cursi, pero es verdad. El hombre que soy hoy en día tiene mucho que ver con mis padres y mi educación, por supuesto, pero también tiene mucho que ver con lo que mis hijos me han pedido".

Al hablar del carácter y las capacidades de James, quien no habla debido a su diagnóstico, Farrell explicaba en esa misma conversación con Gabrielle Donnelly: "James es increíblemente fuerte, valiente y tiene una gran fuerza de voluntad. Se esfuerza muchísimo por alcanzar las capacidades físicas que la mayoría de nosotros dominamos a los dos o tres años. Pero es encantador. Es divertidísimo y muy descarado. Tiene una sonrisa que iluminaría Manhattan; posee un espíritu maravilloso y es muy divertido estar con él".

Colin Farrell con su hijo James en 2011 | Cordon Press

La estrella reveló públicamente por primera vez el diagnóstico de su hijo durante los Juegos Paraolímpicos de 2007 en Shanghái (China). No fue hasta los dos años y medio cuando un neurólogo pediátrico sospechó la realidad al observar un síntoma particular. Según explicó el actor: "Una de las características del síndrome de Angelman son los ataques de risa. Y el médico vio que James se reía mucho y hacía este movimiento".

Al recibir la confirmación médica, el actor recordó para People sus dudas iniciales: "Recuerdo que las dos primeras preguntas que hice fueron: '¿Cuál es la esperanza de vida y cuánto dolor implica?' Y el médico dijo: 'Por lo que sabemos, la esperanza de vida es la misma para usted y para mí, y el dolor, no'".

Tras solicitar junto a Kim Bordenave la tutela legal cuando James cumplió 18 años, y acordar a los 21 su traslado a una residencia con atención profesional especializada, las carencias del sistema de ayudas motivaron la creación en 2024 de la Fundación Colin Farrell en California (proyecto enfocado en apoyar a adultos con discapacidad intelectual que dirige junto a la directora ejecutiva Paula Evans).