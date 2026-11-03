Tallulah Willis cuenta que "estuvo a punto de morir" a consecuencia de los crueles comentarios que recibe por su apariencia

Tallulah Willis agradece el apoyo tras mostrar los crueles comentarios que recibe por su físico | Instagram Tallulah Willis

La hija pequeña de Demi Moore y Bruce Willis, Tallulah, ha hablado en muchas ocasiones sobre anorexia nerviosa y otros trastornos que ha padecido debido a los hirientes y crueles comentarios que ha recibido sobre su físico desde hace décadas.

Aunque, desde que aparecieron las redes sociales estos mensajes descarnados han aumentado y son más fáciles de realizar. Así, a través de un post en su cuenta de Instagram ha reflejado cómo es la realidad a la que tiene que hacer frente mostrando solo algunos de los comentarios que recibe:

"La gente parece sorprendida —de verdad— cuando cuento que me han llegado a describir como "médicamente desfigurada" o como "algo a lo que temer", empieza escribiendo junto al post.

"No suelo leer este tipo de cosas, pero cuando lo hago, recuerdo por qué estuve a punto de morir de inanición tras toda una vida lidiando con trastornos alimentarios", comenta.

"Me enorgullece elegir la amabilidad cada día; sin embargo, quiero compartir con todos vosotros la realidad de que, incluso alguien que se ha mostrado profundamente vulnerable al exponer sus altibajos, sigue recibiendo este tipo de trato en ciertos rincones de internet. Y, para que conste, estoy muy lejos de ser algo propio de una pesadilla. #EligeLaAmabilidad".

Además, en sus historias de Instagram ha extraído un comentario que le han dejado donde le dicen: "A ver, ¿por qué casi te dejas morir de hambre? No lo entiendo".

A lo que ha vuelto a publicar el vídeo que ha subido donde de un solo vistazo se puede leer que le dicen cosas como: "Si Willem Dafoe y Rocky Dennis tuvieran un hijo, sería Tallulah", "No digas su nombre más de 3 veces en la oscuridad", "Su hija tiene algún tipo de problema médico" o "La cirugía realmente hace cosas asombrosas por las personas".

Por último, ha publicado otra foto en Instagram Stories donde agradece el apoyo que otras personas sí le han mostrado: "Gracias por su amabilidad y por recordarme que todavía existe".