Antena 3, cadena privada líder con la mayor ventaja en 30 años

Atresmedia (24,5%) finaliza octubre como el grupo de televisión líder absoluto en audiencias, y Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).

En un octubre marcado por la alta demanda informativa, desde comienzos de mes con el anuncio de Elecciones Generales, hasta el final con el trágico accidente ferroviario de Urda, Antena 3 ha vuelto a demostrar su fortaleza en informativos situando a Antena 3 Noticias como la oferta líder absoluta por 82º mes consecutivo y logrando las ediciones más vistas de la televisión, con especial mención para la edición de Sobremesa, que firma su mejor octubre en 30 años en LV (desde 1995) y el mejor en 18 años en el fin de semana. También Espejo Público cierra con un balance extraordinario: consolida su liderazgo entre privadas alcanzando su mes más visto en 2 años (noviembre 2024) y el de mayor cuota desde abril de 2025.

En entretenimiento, sigue triunfando con El Hormiguero, que sube en octubre a su mes más visto de mayo y continúa como el programa líder y más visto de la televisión en temporada. Pasapalabra, también en subida hasta su mes más visto desde abril y La ruleta de la suerte continúan líderes absolutos y como los programas más vistos de la televisión y La Voz repite como el talent más visto y líder en la noche de los sábados.

En ficción, Sueños de libertad sigue siendo la gran triunfadora, ya que, no solo es la serie más vista de la televisión, sino que lidera nuevamente de forma absoluta y lo hace alcanzando el mejor octubre de su historia. Mientras, Y ahora Sonsoles continúa como el magacín diario líder de las privadas, subiendo significativamente durante su cobertura al accidente de Urda.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

Antena 3 (12,5%), cadena privada líder en octubre con la mayor ventaja sobre su rival en 30 años y la que más días gana del mes

La cadena mantiene en octubre su liderazgo absoluto en informativos, en un mes marcado por la tragedia ferroviaria de Urda y el adelanto electoral, consiguiendo las ediciones líderes y más vistas de la televisión.

Antena 3 Noticias (19,1% y 1,9 M) finaliza octubre refirmando su hegemonía: son los informativos más vistos de la televisión con su mes más visto desde abril y la opción informativa líder absoluta por 82 meses consecutivos. Continúa a una gran ventaja sobre su rival privado (+11,1 puntos) y sigue igualmente por delante de la oferta informativa de la cadena pública (+4,3 puntos) pese a la emisión de fútbol.

finaliza octubre refirmando su hegemonía: son los informativos más vistos de la televisión con su mes más visto desde abril y la opción informativa líder absoluta por 82 meses consecutivos. Continúa a una gran ventaja sobre su rival privado (+11,1 puntos) y sigue igualmente por delante de la oferta informativa de la cadena pública (+4,3 puntos) pese a la emisión de fútbol. Antena 3 Noticias 1 (23,9% y 2,2 M) arrasa como el contenido no deportivo más visto de la TV y el informativo más visto por octavo mes consecutivo. Encadena 105 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018). Crece respecto al mes y al año pasado y alcanza su máximo del año y el mejor octubre en 30 años, desde 1996, creciendo también en seguidores. Supera a su competidor directo por casi +16 puntos, la mayor ventaja en casi 33 años (1994), manteniendo igualmente una rotunda ventaja con la primera edición de la cadena pública (+7,7 puntos).

arrasa como el contenido no deportivo más visto de la TV y el informativo más visto por octavo mes consecutivo. Encadena 105 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018). Crece respecto al mes y al año pasado y alcanza su máximo del año y el mejor octubre en 30 años, desde 1996, creciendo también en seguidores. Supera a su competidor directo por casi +16 puntos, la mayor ventaja en casi 33 años (1994), manteniendo igualmente una rotunda ventaja con la primera edición de la cadena pública (+7,7 puntos). Antena 3 Noticias 2 (17,1% y +1,9 M) es el informativo líder absoluto de la noche, manteniendo la gran distancia sobre su competidor directo con +9,3 puntos de ventaja y también sobre la segunda edición de la cadena pública (+2,8 puntos).

es el informativo líder absoluto de la noche, manteniendo la gran distancia sobre su competidor directo con +9,3 puntos de ventaja y también sobre la segunda edición de la cadena pública (+2,8 puntos). Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,4% y +1,6 M) encadena 75 meses de liderazgo en el fin de semana (desde agosto 2020) con su mejor octubre en 5 años. La 1ª edición (21,5% y 1,9M) continúa líder durante 75 meses consecutivos y repite como el informativo más visto del fin de semana con su mejor octubre en 18 años, mientras que la 2ª (12,6% y +1,3 M) también crece y firma su mejor octubre en 4 años.

encadena 75 meses de liderazgo en el fin de semana (desde agosto 2020) con su mejor octubre en 5 años. La 1ª edición (21,5% y 1,9M) continúa líder durante 75 meses consecutivos y repite como el informativo más visto del fin de semana con su mejor octubre en 18 años, mientras que la 2ª (12,6% y +1,3 M) también crece y firma su mejor octubre en 4 años. Noticias de la mañana (13,3% y 161.000) es líder entre las cadenas privadas, superando por 4,5 puntos a su inmediato competidor.

es líder entre las cadenas privadas, superando por 4,5 puntos a su inmediato competidor. Espejo Público (13% y 358.000) logra su mes más visto en 2 años (nov 24) y mejor cuota desde abril de 2025 creciendo especialmente durante su cobertura a la tragedia ferroviaria. Es líder entre privadas, aumentando a +1,6 puntos la ventaja con su competidor privado y ganando otro mes al programa de su rival en coincidencia (13,1% vs 12,2%).

logra su mes más visto en 2 años (nov 24) y mejor cuota desde abril de 2025 creciendo especialmente durante su cobertura a la tragedia ferroviaria. Es líder entre privadas, aumentando a +1,6 puntos la ventaja con su competidor privado y ganando otro mes al programa de su rival en coincidencia (13,1% vs 12,2%). La Mesa (10,6% y 598.000) consolida la apuesta de la cadena por un prime time informativo y de actualidad, superando a la cadena pública y logrando su 2º mejor dato con la edición dedicada al accidente de Urda (11,4% y 659.000).

Antena 3 triunfa con su entretenimiento: El Hormiguero crece y sus concursos siguen imbatibles

El Hormiguero (13,2% y 1,6 M) triunfa un mes más y aumenta sus seguidores en octubre hasta su mes más visto desde mayo. En su 13ª temporada, continúa como el programa más visto de la televisión y líder con una media del 13,5% de cuota, y casi 1,6 millones de seguidores de media y más de 3,8 millones de espectadores únicos.

triunfa un mes más y aumenta sus seguidores en octubre hasta su mes más visto desde mayo. En su 13ª temporada, continúa como el programa más visto de la televisión y líder con una media del 13,5% de cuota, y casi 1,6 millones de seguidores de media y más de 3,8 millones de espectadores únicos. Pasapalabra (17,5% y 1,6 M) arrasa como el concurso más visto de la televisión creciendo también hasta su mes más visto desde abril. Líder absoluto en la tarde, logra unas ventajas con sus competidores de +6,9 y +5,1 puntos. Una media de 3,1 millones de espectadores únicos sigue cada día el programa líder de las tardes. Este octubre, AlaZ logra también su mes más visto subiendo a los 2,2 millones de espectadores de media en la prueba final.

arrasa como el concurso más visto de la televisión creciendo también hasta su mes más visto desde abril. Líder absoluto en la tarde, logra unas ventajas con sus competidores de +6,9 y +5,1 puntos. Una media de 3,1 millones de espectadores únicos sigue cada día el programa líder de las tardes. Este octubre, AlaZ logra también su mes más visto subiendo a los 2,2 millones de espectadores de media en la prueba final. La ruleta de la suerte (21% y +1,5 M) también sigue líder imbatible y encadena 78 meses consecutivos a la cabeza. Supera por +14,1 puntos a su rival, la 2ª mayor ventaja histórica, y en +6,9 a la cadena pública. Más de 3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también con La ruleta de la suerte noche, lo más visto de la noche del sábado.

también sigue líder imbatible y encadena 78 meses consecutivos a la cabeza. Supera por +14,1 puntos a su rival, la 2ª mayor ventaja histórica, y en +6,9 a la cadena pública. Más de 3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también con La ruleta de la suerte noche, lo más visto de la noche del sábado. La Voz (12,6% y 1 M) continúa líder y como el programa más visto de la noche de los viernes, por delante de su inmediato competidor y de la cadena pública. Logra 3,1 millones de espectadores únicos cada semana.

continúa líder y como el programa más visto de la noche de los viernes, por delante de su inmediato competidor y de la cadena pública. Logra 3,1 millones de espectadores únicos cada semana. Y Ahora Sonsoles (10,2% y 746.000) continúa como el magacín diario privado más visto de la tarde, a una distancia de +1,7 puntos sobre su inmediato competidor. También supera al concurso de su rival privado, al que aventaja en +2 puntos. El miércoles 29, día de la tragedia ferroviaria de Urda, anota su día más visto en dos años (1.067.000 seguidores y 6.787.000 espectadores únicos) y su cuota más alta desde abril de 2025 (12,5%).

continúa como el magacín diario privado más visto de la tarde, a una distancia de +1,7 puntos sobre su inmediato competidor. También supera al concurso de su rival privado, al que aventaja en +2 puntos. El miércoles 29, día de la tragedia ferroviaria de Urda, anota su día más visto en dos años (1.067.000 seguidores y 6.787.000 espectadores únicos) y su cuota más alta desde abril de 2025 (12,5%). Cocina abierta de Karlos Arguiñano (15% y 730.000) también es líder sobre su adversario privado a +6,6 puntos sobre su rival directo, la 2ª más alta en un mes de octubre. Cada mañana, las recetas de cocina de mayor éxito de la televisión son seguidas por 1.157.000 espectadores únicos.

Sueños de libertad, líder y serie más vista con récord