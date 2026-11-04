Paris Jackson exige 600 millones de dólares del patrimonio de Michael Jackson 17 años después de morir: "Tuvo que intervenir personalmente"

Paris Jackson ha emprendido una nueva y contundente acción legal dentro de la prolongada batalla por la gestión del patrimonio de su ya fallecido padre, Michael Jackson.

Según documentos oficiales revisados por medios como EW, la artista ha solicitado formalmente a los albaceas de la sucesión del Rey del Pop que transfieran 600 millones de dólares para financiar parcialmente el fideicomiso familiar y distribuir los ingresos entre los beneficiarios designados en el testamento del cantante, una partida económica de la que también formarían parte sus hermanos, Prince y Bigi.

En los documentos, la defensa de la joven denuncia que el albacea del patrimonio "sigue manteniendo a cada beneficiario supeditado a su voluntad, con un control férreo sobre cuándo y si se les distribuye el dinero", sosteniendo que no se han ejecutado los fideicomisos conforme a las instrucciones del artista.

El escrito recalca que "las contribuciones de los albaceas a la liquidez del patrimonio, incluyendo la reestructuración de la deuda, ciertos proyectos de entretenimiento de alto riesgo y, principalmente, la venta de activos, han generado cantidades considerables de efectivo", reprochando acto seguido que "sin embargo, los albaceas nunca han presentado ante el tribunal ningún plan para financiar el fideicomiso familiar de Michael Jackson".

Michael Jackson en 2007 | Cordon Press

Los términos fijados por el intérprete de Thriller establecían que sus hijos comenzarían a percibir pagos al cumplir los 21 años (plazos ya vencidos sin recibir las cantidades previstas), reservando la entrega del capital principal al alcanzar los 30 años (momento al que llegará Prince en febrero de 2027), con distribuciones adicionales previstas a los 35 y 40 años.

"Más de diecisiete años después de su fallecimiento, el fideicomiso familiar de Michael Jackson sigue sin fondos", aseguran los documentos legales. El abogado de la actriz remarca que la sucesión cuenta con liquidez suficiente tras operaciones como la venta del rancho Neverland en 2022 o el millonario acuerdo con Sony/ATV Music Publishing.

Asimismo, el entorno de Paris denuncia represalias tras cuestionar movimientos financieros del albacea John Branca: "Cuando Paris comenzó a cuestionar la administración de la herencia el año pasado al oponerse a los obsequios no contractuales que el albacea Branca hizo a sus colegas, sus impugnaciones fueron respondidas con litigios agresivos, ataques públicos y una reducción multimillonaria en los fondos que la herencia le proporcionaba a ella y a sus hermanos", concluyendo de manera tajante que "esta forma de actuar y de administrar los bienes no debe continuar".

Paris Jackson, hija de Michael Jackson | Cordon Press

En respuesta a estas acusaciones, la sucesión de Michael Jackson emitió un comunicado defendiendo su gestión financiera y afirmando que "la sucesión logró obtener una resolución que reduce significativamente esa cantidad, pero el asunto no se ha resuelto y aún podría cambiar". Del mismo modo, calificaron de "una completa invención" las afirmaciones sobre la retención de pagos, asegurando que ya se han distribuido más de 200 millones de dólares a sus beneficiarios.

Tras estas declaraciones, un portavoz de Paris Jackson replicó con rotundidad: "La sucesión vuelve a desviar la atención de su propia incompetencia. Paris solicitó que el fideicomiso se financiara parcialmente, algo que el Sr. Branca tenía la capacidad y la obligación de hacer hace mucho tiempo. Tras años de demora, Paris no tuvo más remedio que intervenir personalmente".

La audiencia judicial para tratar esta disputa económica ha quedado fijada para el próximo 4 de diciembre.