Así suena Brinda con nosotros: la canción oficial de Fiesta Pagäna, biopic de Mägo de Oz

Corría el año 2023 cuando se anunció por primera vez que Mägo de Oz, la emblemática banda de folkmetal, iba a tener su propio biopic. Tres años han pasado desde entonces y ahora, con el estreno en cines de Fiesta Pagäna a punto de hacerse realidad el próximo 6 de noviembre, se ha publicado la canción oficial de la película: Brinda con nosotros.

La cinta abarcará desde los orígenes del grupo en 1988 hasta 2011, año en el que se produce la salida de Jose Andrëa (segundo vocalista, pero sin duda el más reconocido en sus 38 años de recorrido). Una historia de ascenso a la cima, de disputas de egos, del peso de la fama y, sobre todo, de mucho rock and roll.

Fiesta Pagäna, el biopic de Mägo de Oz | Eterno Pictures Studios

Sin embargo, conviene señalar que Brinda con nosotros llega con desvinculación oficial por parte de Mägo de Oz; no así de su cantante actual, uno de sus guitarristas y del teclado. Y es que Rafa Blas, Ix Valieri y Francesco Antonelli han sido los responsables de componer e interpretar este tema que nace de las mismas entrañas de la naturaleza de la banda.

Los tres músicos son piezas claves hoy en día en el grupo; no obstante, mientras compaginan su trabajo sobre los escenarios de La Bruja, han decidido emprender su propio camino (¿de baldosas amarillas?). ON estrenaba apenas unas semanas atrás su primer single, Luz de neón, y ahora han aprovechado la inminente llegada de Fiesta Pagäna a cartelera para convertirse en los protagonistas del tema oficial.

Una sorpresa que llega desde varios ángulos. El primero, el claro descontento de Txus di Felliato, líder de Mägo de Oz, con el proyecto en sí. El segundo, porque el violinista de la canción no es otro que Santiago Vokram, músico de Kabrönes, banda formada por exmiembros de Mägo de Oz que han mostrado en más de una ocasión su descontento con las decisiones tomadas desde la agrupación oficial. Todo ello sin olvidar la presencia de Peri, antiguo bajista de Mägo y productor de la película.

Ahora bien, es indiscutible que Brinda con nosotros ha sabido extraer a la perfección la esencia que siempre ha acompañado al grupo, tanto en letra como en melodía. Una combinación del folk y del rock que podría haberse convertido perfectamente en otro de los incontables himnos que la banda ha publicado a lo largo de su dilatada carrera.

¡Disfruta del videoclip!

Más allá del festivo videoclip, la pieza publicada comparte nuevas escenas de la película. La emoción de los protagonistas al verse plasmados en un enorme cartel de carretera, Txus en plena guerra con Jose Andrëa o los conciertos más locos son algunas de las imágenes que se han podido extraer.

De igual modo, la guinda del pastel la pone Adrián Lastra, cerrando el vídeo sentado en la batería. Y es que el nominado al premio Goya es el responsable de dar vida a Txus: un trabajo del que ya han surgido los primeros elogios y que podría volver a colocarle en el foco de cara a las galas de premios.

Roberto Álamo, Carlos Librado, Antonio Dechent, Adriá Mondaray o Eduardo Velasco son otras de las figuras con las que la realidad dará paso a la ficción. Una cinta ambiciosa que, como el propio Peri revelaba recientemente en Mariskal Rock, ha contado con un enorme presupuesto de en torno a los 12 millones de euros. Lo cual, al igual que Mägo de Oz revolucionó (con el sol como líder y las mariposas a modo de ejército) el rock en España, podría hacer lo propio en el género de los biopics dentro del país.

El 22 de octubre se producirá el estreno mundial de Fiesta Pagäna en el Festival Internacional de Cine de Morelia, México. Tan solo dos semanas antes de que la cinta aterrice en España, animando a los espectadores a acudir con el puño bien alzado a las salas de todo el país.