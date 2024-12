Tom Holland se sincera sobre protagonizar la próxima película de Christopher Nolan: "No sé muy bien de qué trata"

El argumento de la próxima película de Christopher Nolan es uno de los secretos mejores guardados actualmente en Hollywood. Tras arrasar en los Oscar con Oppenheimer, el director está formando nuevamente un elenco de lujo, con nombres como Robert Pattinson, Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya y Tom Holland.

Precisamente, este último ha hablado recientemente sobre cómo recibió la noticia de ser el protagonista de esta enigmática cinta. A juzgar por los famosos spoilers que al actor se le escapaban sobre las películas del UCM, seguro que habrá hecho temblar a Universal Pictures con sus entrevistas.

Tom Holland en la inauguración del Centro Cultural Nita Mukesh Ambani | Reuters

No obstante, pueden estar tranquilos de momento, pues parece que Holland no tiene ni idea de qué tratará. Según ha confesado al podcast The Dish "no sé muy bien de qué trata, para ser sincero".

"Estoy muy emocionado, pero no se ha hablado mucho del proyecto. Me reuní con Nolan y fue increíble. Me explicó vagamente de qué se trata y estoy seguro de que, cuando esté listo, anunciará de qué va", admitió, confirmando que aún no han comenzado el rodaje.

Christopher Nolan en la premiere de 'Oppenheimer' en París | Getty

Anteriormente, Holland comentó en otra entrevista con Good Morning America que cuando le llegó la oportunidad, "fue la llamada de mi vida".

"Me recordó a cuando recibí la llamada sobre SpiderMan hace 10 años. Es algo increíble para mí. Estoy muy orgulloso y muy, muy emocionado", dijo.

A falta de más detalles y de que se revele la trama, por el momento Universal Pictures ha fijado la fecha de estreno en cines para el 17 de julio de 2026.