Tom Holland asegura que Zendaya "es lo mejor" que le ha pasado y cuenta cómo es trabajar con su novia

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el set de rodaje de la primera película de SpiderMan donde surgió el amor entre ellos y forman una de las parejas más queridas de Hollywood.

Los actores han trabajado juntos en las 3 películas del superhéroe de Marvel, en 2025 se espera que rueden la cuarta y, además, estarán en la próxima película de Christopher Nolan.

El británico ha acudido al podcast Dish donde le han preguntado por las palabras que dijo Zendaya sobre lo "cómodo" que era trabajar con él. A lo que ha respondido con su particular sentido del humor:

"A los estudios les encanta. Una habitación de hotel. Conductores separados. Ya no estamos locos. Escucha, es trabajo, ¿de acuerdo?", bromea.

Para después ponerse un poco más serie y explicar cómo es trabajar con su novia: "Oh, Dios, sí. Es una bendición salvadora. Sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida".

"Es esa cosa perfecta cuando estás en el set y un director te da una nota con la que tal vez no estás de acuerdo, o sé que no le gusta particularmente, y es solo que, como si nos miráramos con familiaridad y no pudiéramos esperar para hablar de eso más tarde", concluye.

El actor reconoció en la entrevista que este año estará en Estados Unidos junto a Zendaya donde tienen muchos proyectos que realizar.