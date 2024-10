Tom Hardy no cierra la puerta a "pelear con SpiderMan" tras Venom: El último baile: "Me encantaría"

Desde 2018 con el estreno de Venom, Tom Hardy ha estado centrado en el personaje de Marvel. Lejos del tono oscuro y casi de terror que tiene el villano de SpiderMan en los cómics, el actor ha hecho suyo al simbionte y le ha dado una nueva cara más amable y cómica.

Pero su andadura terminará con el cierre de su trilogía, Venom: El último baile. Si bien esta será su última película confirmada en solitario, Hardy desveló sus ganas de hacer una última cosa antes de concluir definitivamente.

Tom Hardy en Venom: El último baile | Sony Pictures

"Me encantaría pelear con SpiderMan. Me encantaría pelear con él ahora. Estaría feliz de pelear con SpiderMan hoy, al 100 por 100. Nunca diría que no", dijo según Variety en la Comic-Con de Nueva York. "Nos prepararon específicamente para llevar a Venom a un formato de película, y eso es lo que hemos hecho. El último baile es la pieza final de esa trilogía y estamos muy emocionados por eso", indicó.

No son pocos los fans que piden que este enfrentamiento se produzca en la pantalla grande, y más tras la escena postcréditos de Venom: Habrá matanza en la que la ruptura del multiverso que vimos en SpiderMan: Sin regreso a casa repercutía en la realidad del mundo en el que vive este Venom.

Tom Holland como SpiderMan | Marvel Studios

Sin embargo, es posible que en el futuro haya más películas centradas en simbiontes ya que en el último tráiler se muestra aKnull, el rey de los simbiontes.

"Esta es solo la introducción a Knull. Es un personaje enorme así que nunca puedes quedarte con él una sola vez. Esto es solo una pequeña muestra de Knull. Lo conoceremos. Lo que le depara el futuro, quién sabe", adelantó el director Kelly Marcel en el escenario. "La trama de Eddie y Venom se cierra aquí. Pero como sabéis, hay muchas historias de simbiontes en el canon. Hay muchos lugares a los que ir, y tal vez haya algunos easter eggs aquí que podrían iniciar ese viaje", reconoció.

Venom: El último baile se estrena en cines este 25 de octubre y está protagonizada por Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans o Stephen Graham.