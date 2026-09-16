Tom Cruise muestra sus abdominales a los 64 años y habla sobre su fama de "obsesivo y exigente": "Soy intenso"

El actor Tom Cruise, conocido siempre por proteger su intimidad, ha roto más de una década de falta de entrevistas para hablar abiertamente sobre su carrera y varios aspectos personales.

Y es que el actor ha sorprendido al público al abrirse la camisa para un reportaje fotográfico en la edición de octubre de la revista GQ, luciendo figura y abdominales a sus 64 años vistiendo únicamente una camisa negra desabrochada y unos pantalones vaqueros Levi's de corte vintage.

Al ser preguntado sobre el motivo por el que ha evitado las entrevistas durante tanto tiempo, Cruise respondió: "He estado muy ocupado. Cuando la gente ve una película, uno quiere que parezca fácil. Y hay cosas que quiero que otros artistas sepan. La gente me pregunta: '¿A qué te dedicas?'".

El actor explicó que se ha volcado por completo en la ejecución y no en la promoción: "Simplemente no he tenido tiempo, con la cantidad de proyectos que puse en marcha y decidí hacer, y al reflexionar sobre aquellos que sentí que funcionaron. Me enfoqué en la competencia. Me enfoqué en la habilidad, en el nivel que fuera, de aprender algo y luego poder decir: 'Ah, en esto es en lo que necesito concentrarme'".

En la conversación, Cruise abordó abiertamente la fama de obsesivo y exigente que le persigue en los rodajes: "Mirad, trabajo duro, y la gente que trabaja conmigo lo sabe. Exijo mucho y soy sincero al respecto. Es como decir: 'Los rumores son ciertos. ¿Y vosotros queréis esto?'".

"Incluso cuando era niño, me decían: 'Ay, vamos, Tom. Eres tan intenso'. Y yo les respondía: 'No sé qué decir. Soy intenso'. Cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo. Y uno quiere superar la confusión y desarrollar esa capacidad", continuaba.

Pero el protagonista de Eyes Wide Shut explicó que la actuación lo abarca todo: "Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy".

Aún así, Cruise se negó a profundizar en su vida personal o en las pasadas relaciones sentimentales que mantuvo con celebridades como Nicole Kidman, Katie Holmes o Hayley Atwell, dejando claro por qué evita hablar sobre sí mismo: "Es un desafío constante, un paso tras otro. Y las cosas de las que nunca he hablado —lo que he hecho, por qué y lo que estoy explorando— han sido muy deliberadas".

Continuaba diciendo: "Estoy explorando mis habilidades, aprendiendo nuevas, superándome constantemente. Si lo analizas, se trata de la historia, del personaje. Es como: '¿Cómo se hace una secuela de Top Gun?' Eso tiene su propio reto. Esas son las cosas que siempre me han fascinado, que siempre me han interesado. Menos hablar de mí mismo, créeme".

De hecho, bromeó con el entrevistador añadiendo: "Me interesas más tú que oírme hablar".

Cuando se le planteó cuál es la mayor idea equivocada que la audiencia tiene sobre él, el actor aseguró no perder un segundo de su tiempo en pensarlo: "No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. No estoy aquí pensando en esas cosas. Nunca pienso en eso. Estoy más enfocado en el futuro. Yo vivo más en el presente y en el futuro".

Tampoco se considera propenso a mirar hacia atrás por nostalgia: "Miro hacia atrás para evaluar cómo puedo mejorar las cosas. Hacia dónde voy, ¿qué funcionó y qué no? Puedo recordar el pasado con alegría. Estoy analizando lo que funcionó antes. Ahora estamos volviendo a lentes antiguas y estamos viendo cómo logramos esa apariencia, cómo logramos esto hoy y hacia dónde avanzamos. No soy alguien que vive en el pasado. ¿Me entiendes? No estoy estancado en el pasado".

Esta entrevista se realiza antes del estreno en cines el próximo 2 de octubre de Digger, el nuevo y ambicioso largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu, papel que Cruise ha definido como "la culminación de todas mis habilidades. Nunca lo había hecho antes. Todo lo que he hecho ha sido muy meditado, con un propósito claro. Tengo metas y retos personales en todo lo que hago. Estaba muy emocionado de poder interpretar a este personaje. Es el personaje más desafiante que he interpretado hasta ahora".