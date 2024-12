ACTOR Y DIRECTOR DE IT ENDS WITH US

Describen a Justin Baldoni como un "materialista y adicto a la pornografía" tras la denuncia de Blake Lively

Mucho se está hablando de Justin Baldoni desde que se conociera que Blake Lively lo había denunciado por acoso sexual en el set de It End WIth Us. Ahora, el periodista Andrew Billen lo ha descrito como materialista y adicto al porno.