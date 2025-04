La hija de Tom Hanks habla de los abusos en su infancia y de su madre fallecida: "Años de confusión y violencia"

La estrella de Hollywood Tom Hanks estuvo casado con Samantha Lewes desde 1978, con quien tuvo 2 hijos, Colin Hanks, de 47 años, y Elizabeth Ann, de 42 años. Pero después de 5 años de matrimonio, la pareja decidió poner fin a su relación y se divorciaron en 1985.

Tras separarse, Hanks rehízo su vida con la actriz Rita Wilson, con la que se casó en 1988, dando la bienvenida a sus 2 últimos hijos, Chester Marlon (conocido como Chet Hanks), de 34 años, y Truman Theodore, de 29 años.

Ahora, E.A. (como se hace llamar) se ha abierto sobre lo que significó para ella el divorcio de sus padres y los desafíos que enfrentó durante su infancia después de que su madre se volviese una persona "violenta". Lo ha hecho en sus memorias The 10: A Memoir of Family and the Open Road.

"Finalmente se llegó a un acuerdo de divorcio, y visitaba a mi padre y a mi madrastra (y pronto a mis hermanos menores) los fines de semana y durante los veranos, pero de los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una chica de Sacramento", escribe E.A., según People.

Pero tras varios años viviendo en Los Ángeles, su madre tomó la decisión de mudarse a Sacramento, de forma repentina y sin avisar, donde E.A. pasó parte de su adolescencia junto a su hermano mayor. "Viví en una casa blanca con columnas, un patio trasero con piscina y un dormitorio con fotos de caballos pegadas en todas las paredes", añade.

E.A. comenta que su madre no le comunicó a Hanks que se iban. "Mi padre vino a recogernos a la escuela y no estábamos", explica. "Resulta que no habíamos estado allí en dos semanas, así que tuvo que salir a buscarnos".

E.A. Hanks y Megan McCain | Getty

Además, según ha contado, vivir con su madre se volvió cada vez más complicado debido a su inestabilidad mental. A pesar de no ser diagnosticada, E.A. escribe en su libro que cree que su madre sufría de trastorno bipolar y episodios de paranoia extrema y delirios.

"A medida que pasaban los años, el patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que no se podía caminar por él y la casa apestaba a humo", expone. "La nevera estaba vacía o llena de comida caducada la mayor parte del tiempo, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama con dosel, estudiando la Biblia".

"Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física, y después me mudé a Los Ángeles, justo en medio del séptimo grado", narra. "Mi régimen de custodia prácticamente cambió: ahora vivía en Los Ángeles y visitaba Sacramento los fines de semana y en verano".

Finalmente, Samantha falleció de cáncer de pulmón en 2002 con 49 años. Según cuenta Hanks, sus memorias se centran principalmente en un viaje de carretera que realizó en 2019 hasta el pueblo donde vivía la familia de su madre para tratar de conocerla mejor. Además, la travesía también estuvo inspirada en un viaje que ambas compartieron años atrás.

"Cuando tenía 14 años, mi madre y yo recorrimos Estados Unidos en coche por la carretera interestatal 10 hasta Florida, en un Winnebago que avanzaba pesadamente por el asfalto con un andar ondulante que parecía náutico", redacta recordando a su difunta madre.

The 10: A Memoir of Family and the Open Road, el libro en el que E.A. comparte su historia familiar, sale a la venta este 8 de abril.