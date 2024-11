Tom Hanks explica por qué los 35 años es la peor edad de todas: "¡La vida es una carga!"

Tom Hanks ha interpretado a personajes a lo largo de su carrera que han tenido varias edades en una misma película. Este era el caso de Forrest Gump o El atlas de las nubes, en las cuales la historia le seguía a lo largo de décadas.

Ahora, vuelve a protagonizar otra cinta en la que da vida a un hombre durante distintas etapas de la vida, siendo rejuvenecido por IA. El actor se ha puesto bajo las órdenes de Robert Zemeckis junto a Robin Wright, 30 años después de trabajar los tres en Forrest Gump, en Here (Aquí).

Tom Hanks y Robin Wright en Here | Sony Pictures

Ambos intérpretes se encuentran promocionando su última película y en una entrevista con Entertainment Tonight, Hanks fue preguntado acerca de la edad concreta a la que le hubiera gustado volver.

"No. Mira, tengo 68 años, lo más difícil para nosotros fue cuando actuamos como si tuviéramos 35 años. En ese momento, tu metabolismo se detiene, la gravedad comienza a destrozarte, tus huesos comienzan a desgastarse, te paras de manera diferente; creo que ahora estoy en mejor forma", aseguró.

Junto a ello, el intérprete explicó por qué ahora se ve mejor que hace 30 años: "Mis hijos ya crecieron, hago ejercicio decentemente y puedo comer bien. No puedes hacer eso cuando tienes 35 años. ¡La vida es una carga!".

Tom Hanks en 'Forrest Gump' | Paramount Pictures

Anteriormente, Hanks dijo a People que, a pesar de que "está bien verse joven otra vez, no es genial volver a ser joven".

"La parte mucho más difícil, tanto física como espiritualmente, es cuando Richard y Margaret tienen 35 y 42 años, cuando el proceso de envejecimiento comienza a manifestarse y ya no puedes levantarte de un sofá. Y aún no has llegado a un punto en el que la vida se ralentiza por completo", señaló sobre su personaje y el de Wright.