Joan Cusack reaparece con Toy Story tras 11 años alejada de Hollywood: De nominada al Oscar a montar una tienda de regalos

Joan Cusack fue una de las grandes estrellas de Hollywood a finales de los 80, los 90 y principios de los 2000. Ha destacado siempre siendo una de las mejores secundarias de la historia del cine llegando a ser nominada 2 veces al Oscar, por Working Girl en 1989 y por In & Out en el 98. Además de ganar un Emmy por su papel en Shameless.

Además, forma parte de la saga de Toy Story desde la segunda película donde pone voz a Jessie. Ahora, que la quinta entrega se estrena la actriz ha reaparecido en público tras 11 años alejada de Hollywood.

Joan Cusack en la premiere de Toy Story 5 | Reuters

Y es que, a pesar de haber cosechado una carrera brillante durante décadas en Hollywood decidió dejarlo todo. Así, se mudó de Los Angeles a Chicago con su familia y montó una tienda de regalos llamada Judy Maxwell Home.

Durante su paso por la alfombra roja en la premiere de la película ha hablado sobre por qué tomó esta drástica decisión: "Me siento muy honrada de haber trabajado en esta industria durante tanto tiempo", recoge el Daily Mail.

Joan Cusack con sus 2 hijos | Reuters

"Pero también es maravilloso vivir tu vida, criar a tus hijos, estar en Chicago y ser una persona normal. Es algo invaluable, así que ahí lo tienes".

"No hay muchas películas que tengan alfombras rojas enormes, a menos que sea una película de acción", reconoce sobre su no presencia ante las cámaras.

Joan Cusack en Shameless como Sheila | Reuters

"Estar en la alfombra roja es solo una parte de Hollywood. No siempre hay alfombras rojas para programas de televisión y otros eventos, así que hacía mucho tiempo que no participaba en una película tan importante", comenta a E!News.

"Tengo que admitir que en cierto momento pensé: 'Un momento, quiero priorizar estar en Chicago, donde vivo, y criar a mis hijos. Esto es lo que he estado haciendo durante 10 años".

Joan se casó en 1993 con Richard Burke con quien tiene dos hijos, Dylan de 28 años, y Miles de 25. Además, es hermana del también icónico actor John Cusack.