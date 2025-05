Taylor Swift, citada como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿Podrá televisarse su declaración?

La batalla legal que enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni finalmente ha arrastrado a Taylor Swift. La cantante ha sido citada como testigoen el juicio entre los actores de It Ends With Us que se celebrará en 2026.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, citó a la estrella del pop, cuya única participación en la cinta es la autoría de una canción de la banda sonora, My Tears Ricochet. Además, su íntima amistad con Lively, podría aportar testimonios de relevancia en el juicio.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Representantes de Swift han asegurado a medios como People que la única conexión de la cantante con la película fue esa licencia musical y argumentaron que la citación como testigo busca "atraer interés público creando clickbaits para los medios en lugar de centrarse en los hechos del caso".

"Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting ni en ninguna decisión creativa", han expuesto. "Nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera la vio hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia".

Taylor Swift | Cordon Press

¿Podrá televisarse la declaración de Taylor Swift?

Tras la noticia, muchos se han preguntado si el testimonio de Swift será televisado, recordando inevitablemente al mediático juicio que protagonizaron en 2022 Johnny Depp y Amber Heard con un desfile de testigos.

Sin embargo, el juicio se celebrará en el Distrito Sur de Nueva York, donde está prohibido el uso de cámaras dentro del juzgado, lo que antoja complicado que salgan imágenes.

"Al presentar la demanda ante un tribunal federal, descartaron la posibilidad de que hubiera cámaras en el proceso", declaró a People el experto legal Gregory Doll. "La política de la Conferencia Judicial no permite que los procedimientos judiciales civiles o penales en los tribunales de distrito se transmitan, televisen, graben o fotografíen con fines de difusión pública".

Blake Lively también declarará

Por su parte, la intérprete también testificará, tal y como ha confirmado su abogado a la CNN, porque "el momento decisivo para que se cuente la historia de una demandante es en el juicio". Eso sí, no llegó a confirmar si el marido de Lively, Ryan Reynolds, prestará declaración, afirmando que cree que las acusaciones de Baldoni contra Reynolds son "frívolas".

Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a secuestrar su película y arruinar su carrera. Afirmó que el actor reescribió una escena e hizo "cambios no autorizados al guion en secreto", además de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York y burlarse de él en Deadpool y Lobezno.

Ryan Reynolds, Justin Baldoni y Blake Lively | Cordon Press

La batalla legal entre Lively y Baldoni se remonta a finales de 2024, cuando la actriz denunció al actor y director de la cinta por acoso sexual y por comportamientos inadecuados durante el rodaje, además de orquestar una campaña para destruir su reputación. Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que crecer.

Posteriormente, Baldoni y su productora, Wayfarer demandaron a la actriz y a Ryan Reynolds junto con su publicista, por intentar "destruir" su carrera.

El cruce de demandas, que incluye un reclamo de 400 millones de dólares de Baldoni a Lively, llegará a los tribunales el 9 de marzo de 2026.