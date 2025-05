Justin Baldoni y su equipo se enfrentan a amenazas de muerte tras filtrarse sus datos en el caso con Lively: "Temen por sus familias"

El drama legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa, y parece que poco a poco este conflicto que ha sacudido la industria de Hollywood se ha ido convirtiendo en una auténtica pesadilla para todos los individuos involucrados.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us y añadió a su demanda una segunda acusación, en la que afirmaba que el actor, junto a su equipo de relaciones públicas, compuesto por Melissa Nathan y Jennifer Abel, había llevado a cabo una campaña de desprestigio en su contra.

Después de la demanda, fuentes cercanas a Baldoni han informado al Daily Mail que varios miembros de The Agency Group (TAG), creada por Nathan, han recibido graves amenazas de muerte, tras la filtración de sus datos personales en los documentos judiciales presentados por el equipo legal de Lively. Entre la información filtrada se incluyen las direcciones personales de los implicados, lo que ha generado temor por la seguridad de sus familias.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

"Tuve que informar a la escuela de mi hijo que habíamos recibido amenazas de muerte", revela un empleado de la agencia de publicidad al medio. "Incluso tuvimos que construir una puerta de seguridad porque los documentos judiciales prácticamente nos han privado de información personal".

"Una mujer tiene dos niños pequeños menores de cuatro años y tiene miedo de salir de su casa debido a la gran cantidad de amenazas recibidas", explica. "Se han filtrado direcciones particulares de domicilios en los documentos judiciales, que han sido impulsados ​​por el equipo de Lively. Eso luego se compartió en las redes sociales y tenemos gente amenazando con dañar a cualquiera que trabaje para la empresa y a sus familias".

"Lo que están haciendo con personas privadas a través de sus acciones ha provocado situacionesdespreciables", añade.

Algunas de las amenazas, obtenidas por el medio, llaman a Nathan y Abel "los Hitler de los publicistas" y califican al equipo como "terroristas malvados". Además de incluir frases como: "Espero que mueras" y "Espero que nunca te reproduzcas".

Otros de los correos que han recibido dicen: "Voy a disfrutar viendo cómo te destruyen" o "Espero que tu vida sea miserable, espero que experimentes el peor dolor de tu vida".

Pero las amenazas han ido más allá de la pantalla cuando hace un par de semanas un individuo provocó un incendio en la vivienda de Steve Sarowitz, socio de Baldoni y cofundador del estudio cinematográfico y la fundación Wayfarer. Sin embargo, a raíz del conflicto legal, la fundación se ha visto obligada a cerrar recientemente, lo que ha supuesto otro duro golpe para la carrera del actor.

Las autoridades han arrestado a Eduardo Aragón, quien está acusado de haber iniciado el incendio en un cubo de basura colocado en la puerta de la mansión de Sarowitz, el cual contenía materiales altamente inflamables.

El acusado supuestamente envió varios mensajes a la esposa e hijas de Sarowitz, diciendo: "Si no cumples, tomaremos a (nombre de la hija) como rehén y no llegará a la graduación. En ese momento, pediremos más dinero".

"Si estáis dispuestos a gastar cien millones para arruinar la vida de la Sra. Lively y su familia, estamos seguros de que podéis reservar unos cuantos millones para vuestra hija", continúa el mensaje.

También, se ha informado de otro mensaje que recibió la hija de Sarowitz donde el presunto acusado alardeaba de saber la dirección de la universidad y hermandad de la joven, escribiendo: "No sois intocables. Podéis mejorar vuestra seguridad todo lo que queráis y eso no nos detendrá. Estamos dispuestos a arruinaros la vida por un poco de dinero. El próximo incendio que provoquemos será desde el interior".

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

El equipo de Lively también está acusado de hacer públicos informes sanitarios de Jed Wallace, quien trabaja para Baldoni. Según la acusación de la actriz, Wallace es un contratista de Baldoni "que utilizó un ejército digital como arma" para ayudar a "crear, sembrar y promover" contenido en las redes sociales que atacaba directamente a Lively.

En los documentos judiciales, el equipo legal de Lively detalla que Wallace "sufrió un incidente cardíaco potencialmente mortal" debido al estrés provocado por los intentos de notificación relacionados con el caso.