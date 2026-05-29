Estrenos de cine del 29 de mayo: Robert Pattinson y Zendaya celebran su caótica boda en El drama

El drama

En El drama, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, Robert Pattinson y Zendaya encarnan a una pareja con una relación idílica a punto de casarse. Sin embargo, días antes de la ceremonia, se enfrentan a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Esto convertirá su relación en un auténtico drama.

Duración: 106 minutos.

La silla

En La silla, de Ángel de la Cruz, un joven escritor de novelas de misterio, al que interpreta Jaime Lorente, que ha conseguido todo lo que deseaba en la vida ve como su existencia se verá inesperadamente truncada. Un día, realizando una pequeña prueba para una de sus novelas quedará accidentalmente atado a una silla sin posibilidad de soltarse. Una situación que progresivamente va adquiriendo tintes dramáticos, en una espiral de intriga, dolor y tensión.

Duración: 76 minutos.

Mallorca Confidencial

David Ilundain dirige Mallorca Confidencial, la película de intriga protagonizada por Lolita Flores, Asia Ortega, y Jordi Sánchez, en la que lejos de la idílica postal turística de aguas cristalinas y calma mediterránea, la película se adentra en los rincones más oscuros de la isla para desentrañar una compleja trama de ambición, secretos familiares y corrupción de alto voltaje.

Duración: 89 minutos.

A la cara

Manolo Solo y Helena Zumel protagonizan A la cara, una incómoda confrontación en tiempo real entre una famosa periodista y un implacable "hater" de las redes sociales que se dedica a amenazarla desde el anonimato. La película dirigida por Javier Marco busca ser un espejo sobre la crispación actual, la cobardía digital y los límites de la libertad de expresión.

Duración: 95 minutos.

Corredora

Otra cinta de factura española que llega a los cines este fin de semana es Corredora, de Laura García Alonso, en la que una deportista de élite, sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla pero su hermana será su lugar de refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

Duración: 96 minutos.

Shrek

Los fans del ogro más famoso del cine pueden volver a la ciénaga para revivir la película que cambió la animación a comienzos de los 2000. Con motivo de su 25 aniversario, Shrek se reestrena en salas como si el tiempo no hubiera pasado por ella.

Duración: 87 minutos.

El señor de los anillos: El retorno del rey

Este viernes se reestrena también El señor de los anillos: El retorno del rey, volviendo a poner en el foco a una de las películas más premiadas y recordadas de la historia reciente.

Duración: 201 minutos.

Conoce a los Bárbaros

Conoce a los Bárbaros es una comedia satírica ambientada en el tranquilo pueblo bretón de Paimpont, donde la llegada inesperada de una familia de refugiados sirios -en lugar de los ucranianos que los vecinos esperaban- desencadena reacciones que oscilan entre la hospitalidad forzada y el rechazo, revelando con agudeza los prejuicios de una comunidad que se considera ejemplar.

Duración: 102 minutos.

Fleak

Y para el público infantil llega este fin de semana la película de animación Fleak, en la que un niño de 11 años ve como su vida cambia tras un trágico accidente que le impide caminar. Una pequeña, traviesa y peluda criatura le abre la puerta a un universo extraordinario.

Duración: 83 minutos.