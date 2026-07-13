Así es el hijo de 18 años de Cate Blanchett, Ignatius: Tiene un enorme parecido físico a la actriz

La Semana de la Alta Costura de París ha dejado una de las estampas familiares más inesperadas y comentadas de la temporada. Y es que la aclamada actriz Cate Blanchett ha asistido al desfile de Giorgio Armani acompañada por su hijo menor, Ignatius Upton, de 18 años.

Madre e hijo posaron radiantes ante los fotógrafos en la que ha supuesto la primera aparición pública del joven en casi diez años, ya que no se le veía en una alfombra roja desde que era un niño en 2018.

Cate Blanchett y su hijo | Getty Images

Durante el evento, la intérprete volvió a dar una lección de estilo con un elegante blazer negro y pantalón ancho, mientras que Ignatius optó por un discreto atuendo completamente oscuro para debutar ante los focos de la capital francesa.

Con este viaje a París junto a su hijo, cuyo curioso nombre desveló en el programa de Jimmy Kimmel que se inspiró en los libros infantiles de El Capitán Calzoncillos, la actriz vuelve a demostrar que sabe compaginar a la perfección su blindada vida familiar con su estatus de gran estrella internacional.

También ha llamado la atención el gran parecido entre la actriz y su hijo. Sin duda, el joven ha heredado las facciones de la intérprete y su profundo color de ojos azules.