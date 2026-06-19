Estrenos de cine del 19 de junio: ¿Pueden los juguetes competir contra las pantallas? Woody y Buzz afrontar el desafío en Toy Story 5

Toy Story 5

La magia de Pixar vuelve a la gran pantalla con el esperado estreno de Toy Story 5. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear y toda la mítica pandilla se enfrentan a un reto completamente moderno: competir por la atención de los niños en plena era digital, donde las pantallas y los dispositivos electrónicos amenazan con dejar el juego tradicional en el olvido.

Duración: 102 minutos.

El placer es mío

Inspirada en el matrimonio que inventó el consolador femenino que revolucionó el mercado de los juguetes sexuales, El placer es mío reúne a dos pesos pesados de la comedia francesa como son Alexandra Lamy y François Cluzet. Ambos protagonizan esta cinta dirigida por Reem Kherici sobre el placer femenino y el sexo en la madurez.

Duración: 89 minutos.

Viva

La actriz y directora Aina Clotet aborda en Viva, su debut en el largometraje, las secuelas físicas y emocionales que deja el cáncer y la relación entre el miedo a la muerte y las dependencias afectivas, dos temas que "aparentemente" son contrarios, pero que para ella "tienen mucha relación". Aina Clotet estará acompañada en el reparto por Marc Soler, Naby Dakhli protagonizan la cinta.

Duración: 112 minutos.

Dreams

Jessica Chastain protagoniza Dreams, un romance entre una dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano.

Duración: 100 minutos.

Caso 137

Una agente de policía de Asuntos Internos es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal.

Duración: 115 minutos.

Bajo el mismo sol

Ambientada a comienzos del siglo XIX, Bajo el mismo sol es un viaje de gran sutileza e intensidad. A través del cruce de tres identidades desterradas que deben unirse para sobrevivir, la película explora las complejidades del mestizaje, el arraigo y la ambición humana.

Duración: 103 minutos.

15 pruebas de amor

15 pruebas de amor es la ópera prima de Alice Douard, que firma una conmovedora comedia sobre la maternidad. Céline espera su primer hijo. Pero no es ella quien está embarazada. En tres meses, su esposa Nadia dará a luz a su hija. Bajo la mirada de sus amigos, de su madre y de la ley, Céline busca su lugar y su sentido de la legitimidad, mientras lucha contra un sistema que le pone trabas para conseguir lo único que desea, ser la madre de su propia hija.

Duración: 96 minutos.

Habitación nº 13

Basada en la novela de Mats Stranberg llega a los cines Habitación nº 13, una película de terror con una atmósfera opresiva e inquietante.

Duración: 87 minutos.