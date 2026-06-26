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RODANDO HELLO & PARÍS

El beso de película de Javier Bardem y Kate Hudson con el que paralizan el tráfico

Javier Bardem y Kate Husdon están rodando Hello & Paris y han protagonizado una romántica escena mientras rodaban en las calles de Nueva york donde se dan un beso de película con el que han parado hasta el tráfico.

Javier Bardem y Kate Hudson besandose mientras ruedas hello & París en Nueva York

Gtres

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Kate Hudson se convirtió en los 2000 en la gran actriz de comedias románticas gracias a su dupla con Matthew McConaughey. Ahora, la intérprete vuelve al género pero en esta ocasión cambia al de Texas por nuestro español Javier Bardem.

Ambos están rodando en Nueva York donde han protagonizado un momento de lo más romántico. Los actores metidos en sus papeles iban cruzando un paso de cebra cuando se han parado para darse un beso de película en medio del tráfico de La gran manzana y con la puesta de sol de fondo.

Javier Bardem y Kate Hudson rodando Hello & París en Nueva York
Javier Bardem y Kate Hudson rodando Hello & París en Nueva York | Gtres

Un vídeo que se ha hecho viral en las redes por su alta carga romántica. La película que protagonizan se llama Hello & Paris y está inspirada en la novela de 2014 That Part Was True de Deborah McKinlay.

La historia narra un primer encuentro, algo tosco, entre un arquitecta paisajista y una novelista en París. Pero que irán conociéndose mientras intercambian libros y recetas residiendo en lados opuestos del Atlántico.

Hello & Paris está escrita y dirigida por Elizabeth Chomko y el reparto se completa con Bella Maclean, Thaddea Graham, Steve Zahn, Phil Dunster y Gemma Chan.

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