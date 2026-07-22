Si te dio miedo Obssesion o Backrooms prepárate para La otra madre, la nueva película de terror de los mismos creadores

La otra madre es la nueva película del productor James Wan y Blumhouse Atomic Monster, el estudio responsable de Obsession y Backrooms. Dirigida por Rob Savage, la cinta está protagonizada por Jessica Chastain (It. Capítulo 2, Los ojos de Tammy Faye).

Se estrena, exclusivamente en cines, el 9 de octubre y el tráiler ya se ha estrenado. Puedes verlo arriba de la noticia.

Sinopsis: ¿Puedo entrar en tu corazón?

Del productor James Wan, uno de los artífices más influyentes del terror moderno, y Blumhouse Atomic Monster, el estudio responsable de Backrooms y Obsession, llega LA OTRA MADRE, un estremecedor viaje del exitoso director de terror Rob Savage al tenebroso mundo de una niña, Bela, y la relación que forja con una siniestra entidad de su casa que guarda un asombroso parecido con su propia madre.

La ganadora de un Oscar Jessica Chastain (It. Capítulo 2, Los ojos de Tammy Faye) interpreta a la madre de Bela y a "la otra madre", una manifestación de la aterradora entidad. Jay Duplass (Transparent, Industry) da vida a Daddo, el padre de Bela, y Arabella Olivia Clark (La asistenta, La mano que mece la cuna) es la pequeña Bela.

Completan el reparto un impresionante elenco con actores de la talla de Dichen Lachman (Separación), nominado al Premio del Sindicato de Actores, la nominada al Emmy y el Tony Arian Moayed (Succession) y la leyenda de la gran pantalla Karen Allen (las películas de Indiana Jones).

LA OTRA MADRE está dirigida por Rob Savage (Host, The Boogeyman) a partir de un guion de Nathan Elston —ganador de un Premio WGA y guionista de la serie multipremiada en los Emmy Succession— basado en el best seller de New York Times Incidents Around the House, de Josh Malerman (A ciegas).

La película está producida por James Wan (las sagas Saw, Insidious y Expediente Warren), de Blumhouse Atomic Monster, y la producción ejecutiva corre a cargo de Michael Clear, Judson Scott, Rob Savage, Josh Malerman y Ryan Lewis.