El divertido vídeo de Zendaya cuando un fan le pide que se case con él: "Demasiado tarde"

Zendaya se encuentra en pleno viaje de promoción de sus nuevas películas y continúa dejando momentos icónicos en las redes.

Y es que durante la alfombra roja de SpiderMan: Brand New Day en México, un seguidor le gritó a la actriz si quería casarse con él, a lo que ella no dudó en responder entre risas con una contundente frase: "¡Demasiado tarde!".

Con ese divertido gesto, la intérprete hacía referencia a su reciente enlace con Tom Holland, quien confirmó a ESQUIRE oficialmente su boda secreta: "Soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero tampoco me he sentido nunca tan apoyado y seguro. Punto".

Esta buena sintonía no es una novedad, pues la pareja lleva semanas regalando momentos virales durante la promoción de sus últimos trabajos. De hecho, la actriz ya demostró el carácter de su relación al desvelarse el divertido ultimátum que Zendaya le lanzó a Tom Holland antes del rodaje de La Odisea.

Esa misma complicidad y reflejos de superhéroe quedaron patentes de nuevo en otro evento reciente cuando a Zendaya se le levantó la falda ante el público y Tom Holland reaccionó con rapidez para evitar el descuido, consolidándolos de nuevo (por si había alguna duda) como la pareja del momento en Hollywood.