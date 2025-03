Selena Gomez graba las reacciones de Martin Short y Steve Martin llevándoles los premios que no recogieron en los SAG

Selena Gomez ha querido sorprender a sus compañeros de la serie de Hulu Solo asesinatos en el edificio tras ganar el premio SAG a Mejor Interpretación del Reparto de una Serie de Comedia. La actriz subió al escenario durante la gala para recoger el premio y durante su discurso no se olvidó de sus coprotagonistas, Martin Short y Steve Martin.

Short no pudo presentarse a la prestigiosa gala de premios debido a que contrajo COVID durante su aparición en el especial 50 aniversario de SNL. Por su parte, Steve no acudió por problemas con suagenda, según explicaron sus representantes.

A pesar de su ausencia, Gomez ha querido entregarles los premios en persona en el set de grabación de la quinta temporada de la serie. En un vídeo publicado en Instagram por la cuenta oficial de la serie, se puede ver a la actriz cargando uno de los premios junto al cocreador John Hoffman y Michael Cyril Creighton, para posteriormente entregárselos a sus coprotagonistas.

"¡Y el premio SAG es para Steve Martin y Martin Short!", dice Gomez mientras hace entrega del premio que tiene en la mano.

Steve, observando el galardón detenidamente, dice: ¡Muchas gracias a todo el mundo! Mientras que, por otro lado, Short, tras recibir los premios, se tira al suelo bromeando sobre lo mucho que pesan las estatuillas para después decir: "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos los miembros del equipo cuyos nombres... simplemente no me sé", logrando desatar las risas en el set.

Después Steve vuelve a intervenir para decir: "Fíjate en esto... ahora sí que sí", mientras bromea haciendo pesas con el premio. Además, admite que este es su primer premio SAG.

Para Short, Oliver Putnam en la serie, no solo ganó el premio junto al reparto, también fue proclamado ganador de su primer SAG a Mejor Actor Masculino en una serie de comedia.

Tras la pasada ceremonia de premios del 23 de febrero, Gomez se hizo eco de su inmensa alegría por la victoria del elenco, escribiendo en sus redes sociales: "¡Después de cuatro temporadas, recibimos nuestro primer premio como elenco! Steve, Marty, se lo merecen más que yo. Vosotros moldeáis el personaje que interpreto en nuestra serie". Junto a estas palabras publicó varias fotos del evento y con sus coprotagonistas de la serie a modo de carrusel.

Aunque ni Short ni Steven pudieron asistir a la ceremonia, su equipo ha querido sorprenderlos entregándoles sus premios de manera especial. Aún no hay fecha confirmada para el estreno de la quintatemporada de la serie, pero lo que sí es seguro es que ya están trabajando para traer nuevos misterios y enigmas.