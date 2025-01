Selena Gomez borra su vídeo llorando por los inmigrantes en EE.UU. tras las críticas: "No está bien mostrar empatía"

Selena Gomez es una de las artistas más reconocidas de Hollywood debido a su exitosa carrera como actriz y cantante. Actualmente está más dedicada a su faceta actoral donde está triunfando con Emilia Pérez, película que ha sido la más nominada de esta edición de los Oscar, y en donde se atreve a actuar por primera vez en español.

Gomez nació en Estados Unidos pero su padre es mexicano y con esta película se ha acercado mucho más a esta parte de sus orígenes, aunque no sin falta de polémica. En medio de este contexto, Selena Gomez ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece llorando debido a la crítica situación que están atravesando los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

"Solo quería decir que lo siento mucho", empieza diciendo. "Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho. Desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré hacer todo lo que pueda, lo prometo".

Desde la investidura de Donald Trump la pasada semana, su administración ha priorizado el reforzamiento de los esfuerzos para deportar a los inmigrantes indocumentados del país. Esto ha supuesto un golpe emocional a la artista, a quien este tema le toca de cerca.

Pero tras publicar el vídeo las reacciones no se han hecho esperar y ha recibido muchas críticas y comentarios de odio, por lo que Selena ha decidido borrar el vídeo. Tras eliminarlo la artista ha compartido un story en Instagram donde escribía: "Aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente".

Las críticas no parecen cesar y han llegado desde las altas esferas. La presentadora política de derecha Tomi Lahren ha publicado un vídeo en X donde critica duramente a Gómez y la llama "idiota certificada". "Es por eso que no seguimos nuestros consejos políticos de las estrellas infantiles de Disney", escribe en el post.

Esta situación que está viviendo la artista recalca los desafíos a los que se enfrentan las figuras públicas al abordar temas políticos o sociales, especialmente en redes sociales donde millones de usuarios opinan desde el otro lado de la pantalla.