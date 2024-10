La hija de Clint Eastwood reaparece públicamente tras ser arrestada por violencia doméstica

Francesca Eastwood, hija del icónico Clint Eastwood, ha vuelto a ser el centro de atención tras su arresto por violencia doméstica. La actriz, de 31 años, ha sido vista públicamente por primera vez desde el incidente durante su asistencia al Festival de Cine de Newport Beach. Esta aparición marca un giro en un momento delicado de su vida personal, después de semanas de especulación y silencio sobre el altercado que la llevó a la cárcel.

El pasado 12 de octubre, Francesca fue arrestada en Beverly Hills tras un altercado con su pareja, que según algunos informes sería el actor Alexander Wraith, con quien comparte un hijo de seis años, Titan. El incidente comenzó cuando los dos discutían en el interior de un coche, lo que llevó a que su pareja llamara a la policía.

Francesca Eastwood | Getty

Las autoridades les indicaron que se dirigieran a la estación de policía de Beverly Hills, donde se encuentran las llamadas "zonas seguras". Al llegar, los oficiales observaron heridas visibles en la pareja de Francesca, lo que resultó en su arresto por un cargo de violencia doméstica grave.

El arresto de Francesca fue una sorpresa para muchos, ya que hasta ese momento había mantenido un perfil discreto en los medios. Tras el incidente, fue detenida brevemente antes de ser liberada bajo una fianza de 50,000 dólares. Aunque su pareja, que se negó a recibir atención médica en el momento del incidente, no ha hecho declaraciones públicas, la naturaleza del cargo sugiere que las lesiones fueron significativas. De hecho, la ley en este estado clasifica la violencia doméstica como grave cuando las lesiones en la víctima son visibles y el agresor puede enfrentar severas consecuencias legales​.

Después del arresto, Francesca había evitado cualquier tipo de interacción pública hasta su reciente reaparición en el Festival de Cine de Newport Beach, donde ha asistido al estreno de su nueva película, Queen of the Ring. La actriz, conocida por su trabajo en series como Twin Peaks y películas como Old, se mostró tranquila y serena, a pesar del interés mediático que la rodea. Vestida de manera elegante, Francesca no ha hecho comentarios sobre su situación legal o personal, manteniendo el enfoque en su trabajo como actriz.

Este regreso a la vida pública ha generado muchas expectativas sobre cómo gestionará las consecuencias de este escándalo, tanto en su carrera como en su vida privada.