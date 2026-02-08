Sam Raimi prometió volver a trabajar con Rachel McAdams tras ser infravalorada en Doctor Strange: "Era perfecta"

Send Help (Enviad ayuda) es el esperado regreso de Sam Raimi a la pantalla grande y para ello ha contado con Rachel McAdams y Dylan O'Brien como protagonistas.

La cinta narra la historia de un jefe y su empleada que se encuentran abandonados en una isla desierta tras ser los únicos supervivientes de un accidente aéreo. Allí, deben superar sus rencores y trabajar juntos para sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una batalla de voluntades e ingenio para salir con vida.

Rachel McAdams en Enviad ayuda | 20th Century Studios

El director vuelve a plasmar su estilo con algunas escenas muy sangrientas y una Rachel McAdams como nunca se la había visto. Y es que, Raimi quiso a toda costa contar con ella después de su paso por el UCM en Doctor Strange 2.

En la cinta, la actriz tuvo un papel muy secundario tras aparecer también en la primera parte, siendo apenas intrascendente en la historia del UCM.

Sin embargo, el cineasta se dio cuenta de ello y ha admitido en una entrevista con Total Film que se prometió a sí mismo que "volvería a trabajar con ella".

"Primero, era la persona perfecta porque es una actriz brillante. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en mi última película y vi su talento, aunque en realidad no lo aprovechaban lo suficiente, y me prometí que volvería a trabajar con ella. Y entonces surgió esta película, y su calidez es maravillosa", declaró.

Rachel McAdams y Benedict Cumberbatch en Doctor Strange 2 | Marvel Studios

"El hecho de que ella nunca haya interpretado a un villano oscuro y terrible antes, realmente sorprende al público", ha señalado.

McAdams interpretó a la Dra. Christine Palmer, la exnovia de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) en ambas películas, pero todo hace indicar que Marvel no tiene planes próximos con su personaje.