El "demoníaco" encuentro de Zak Bagans (Cazadores de fantasmas) con la muñeca Annabelle que cuenta tras morir Dan Rivera: "Acabé en el hospital"

La muñeca Annabelle se convirtió en todo un fenómeno de masas tras dar el salto al cine dentro del universo Expediente Warren. Sin embargo, lejos de las películas, este juguete sigue siendo todo un misterio de lo paranormal. En especial tras el repentino fallecimiento de Dan Rivera, quien se encontraba en plena gira por Estados Unidos mostrándola al público.

El presentador de Cazadores de fantasmas, Zak Bagans, se ha pronunciado sobre la muerte de su compañero de profesión, relatando su propia experiencia con la muñeca en 2017. "Tuve la oportunidad de investigar a Annabelle cuando su dueño la trajo a mi museo", comenta para explicar que "me conmovió mucho y me sentí atraído a tocar la muñeca". Es más, afirma que en sus 21 años de trayectoria profesional en el sector, se trata de uno de "los dos peores encuentros que ha tenido".

Bagans ha querido entrar en detalle para explicar que estaba intentando "exorcizar al demonio de la muñeca", pero que no lo consiguió. "Fue una infestación demoníaca que me afectó gravemente y estuve en el hospital literalmente al día siguiente", ha explicado en una entrevista para US Weekly. Una situación que no se resolvió de la noche a la mañana, sino que "fue una unión de dos meses y una de las peores experiencias de su vida".

"Tuve pensamientos muy oscuros", continúa. "Había una sombra oscura en mi habitación. Afectó a mi asistenta, que tenía tumores en el cuello. Mi relación se estropeó. Afectó a mi madre", explica para concluir afirmando que "todas esas cosas se marcharon".

En cuanto a Dan Rivera, Bagans ha dado el pésame a los allegados: "Mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos".