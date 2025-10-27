Spider-Man 4 con Sam Raimi y Tobey Maguire está cada vez más cerca: "Aún no he recibido un no"

Aunque llegó incluso a tener fecha de estreno, el 6 de mayo de 2011, Sony canceló la cuarta entrega del Spider-Man dirigido por Sam Raimi y protagonizado Tobey Maguire. Casi quince años después y tras el histórico regreso del actor en No Way Home, Mattson Tomlin, coautor de The Batman II, ha revelado que está moviendo una propuesta de guion con la que pretende retomar la trilogía de Raimi.

El guionista del libreto de la secuela de The Batman junto a Matt Reeves, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027, ofreció una actualización alentadora en X sobre el estado de Spider-Man 4.

Tobey Maguire en 'SpiderMan' de Sam Raimi | Columbia Pictures / Marvel Entertainment

"Despacio y con buena letra se gana la carrera. No habrá nada que decir sobre eso durante mucho tiempo (¡si es que alguna vez lo hay!) porque implica a mucha gente y política y cosas que tienen que salir bien y que no dependen de mí, pero aún no he recibido un no", señaló.

Tomlin ya explicó que su enfoque consiste en contar la historia de un Peter Parker que intenta equilibrar sus responsabilidades como superhéroe y como padre.

Esa línea encaja con lo manifestado recientemente por Kirsten Dunst, que interpretó a Mary Jane Watson en la trilogía original y está totalmente dispuesta a regresar si el relato explora a Peter y MJ como padres: "Sería genial, ¿verdad? Me parece que sería una película interesante, ¿no? Volver a hacer Spider-Man con Tobey... pero con hijos".

Kirsten Dunst y Tobey Maguire en SpiderMan | Sony Pictures

Además de Dunst, tanto Sam Raimi, director clave del cine de superhéroes con su trilogía Spider-Man y que volvió al género con Doctor Strange en el multiverso de la locura, como el propio Maguire han expresado en diferentes ocasiones su deseo de trabajar en una cuarta parte.

El proyecto de Raimi cancelado en 2010 apuntaba a la incorporación a la saga de El Buitre (Adrian Toomes), a quien interpretaría John Malkovich, y de Black Cat (Felicia Hardy) con Anne Hathaway vinculada al papel. Diseños conceptuales de Spider-Man 4 difundidos años después revelaban un prólogo con Misterio, pero la producción se vino abajo por diferencias creativas y la imposibilidad de Raimi de entregar a tiempo el resultado que quería, así que Sony optó por reiniciar la franquicia con Marc Webb y Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man.

Spiderman: No way home | Sony Pictures

A falta de comprobar si la propuesta de Mattson Tomlin prospera y de que se aclaren los persistentes rumores sobre el regreso de Tobey Maguire en Vengadores: Doomsday, donde "aportaría información desde su mundo, ya que su universo es uno de los principales implicados en la incursión final [de Doomsday] por el hechizo de Doctor Strange [en No Way Home]", la próxima cita con un trepamuros en cines está fijada para el 31 de julio de 2026 con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del Peter Parker de Tom Holland.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), el reparto del largometraje cuenta con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher.

Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el elenco, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran Liza Colón-Zayas (The Bear), Melanie Scrofano (Star Trek: Strange New Worlds), Tramell Tillman (Separación) y la estrella de Stranger Things Sadie Sink, que según las últimas informaciones podría interpretar a un personaje con habilidades sobrehumanas.