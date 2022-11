Ryan Reynolds recuerda su experiencia profesional más "traumática": "Estaba en un infierno"

Ryan Reynolds está actualmente promocionando su nueva película 'Spirited', en español 'El espíritu de la Navidad'. La cinta es una versión musical de la historia de Charles Dickens de un miserable misántropo que es llevado a un viaje mágico. Arriba en el vídeo de la noticia puedes ver el tráiler.

Así, el actor ofreció una entrevista al medio 'Today' donde ha revelado cuál ha sido la experiencia más traumática que ha vivido en la tele: "He estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, y cuando estás de tour internacional, empiezas a decir, '¿Cuál es el espectáculo más raro que podemos hacer?'", comienza diciendo.

Y es que, según cuenta Reynolds, en el año 2018, mientras se encontraba con la promoción de la película de 'Deadpool 2', contactaron con él para participar en 'The Masked Singer Korea'. Programa con el mismo formato que conocemos aquí en España como 'Mask Singer: adivina quién canta', en el que un grupo de famosos enmascarados deben de cantar mientras que el jurado y el público trata de adivinar quién se oculta tras los espectaculares disfraces. Aquí puedes ver su actuación.

"Esto fue antes de que 'The Masked Singer' estuviera en Estados Unidos", aclara el actor dejando entender que no conocía el show. "Entonces me dijeron 'este programa es enorme en Corea del Sur', y dije tenemos que hacer este programa", añade. "En ese momento, ningún occidental había participado antes, así que fue una gran sorpresa cuando me quité la máscara", explica.

Sin embargo, no todo fue como esperaba ya que tuvo que disfrazarse de un unicornio un tanto espeluznante. Además su paso por el programa no lo recuerda de la mejor forma "fue una locura, estaba realmente en un infierno. Cuando estuve allí, pensé: '¿Por qué me inscribí para hacer esto? ¡Esto es horrible! ¡Esto es realmente horrible! Ni siquiera conozco esta canción, no sé cómo hacer esto. Fue traumático", admite con su particular humor.

Finalmente, su aparición en el programa, a pesar de no ser la mejor para el actor, fue noticia mundial y dio mucho que hablar. Todo ello antes de que el programa se diera a conocer en Estados Unidos ya para enero de 2019.

