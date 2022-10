Ryan Reynolds contactó con T.J. Miller tras sus críticas de lo "borde" que fue con él en 'Deadpool'

A más de un año para su estreno previsto, 'Deadpool 3' está dando de qué hablar. Principalmente, por el anuncio del regreso de Hugh Jackman como Lobezno, una inesperada aparición que hará las delicias de los fans de Marvel por la vuelta del mítico personaje, y por ver cómo encajará en la irreverente saga protagonizada por Ryan Reynolds.

Pero también, por el malentendido que habría existido durante los rodajes de las películas anteriores, según la versión del que ha sido su compañero en ambas, T. J. Miller. El actor y cómico, conocido también por su participación en la serie 'Sillicon Valley', había dicho en una entrevista que Ryan Reynolds no tuvo la mejor forma de tratarle anteriormente.

T.J. Miller en 'Deadpool' | Marvel

"Era terriblemente borde conmigo como personaje. Un día me dijo '¿Sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? Que no eres la estrella de la película pero te expones lo suficiente para que sea gracioso, y después podemos volver a la película', dijo Miller en una entrevista a The Adam Varolla Show.

Unas palabras que, sin embargo, ha rectificado tras dar a conocer qeu Ryan Reynolds se puso en contacto con él en cuanto supo de su versión. "Fue un malentendido", ha asegurado Miller durante una entrevista a la emisora Sirius XM, contando que Reynolds, a quien llama "un tío guay", le ha contactado vía correo electrónico.

"Estuvo muy bien por su parte que me dijera 'Hey, he escuchado esto... que esto te había molestado. Y yo le dije 'Nada, no tanto'. Y después no tardamos en abordarlo profundamente", ha contado T.J. Miller, quien interpreta en 'Deadpool' a Weasel, el mejor amigo del protagonista.

Ha querido clarificar también que no dijo "nada negativo" sobre Ryan Reynolds, y cree que sus palabras se malinterpretaron: "Siempre he mantenido que es una persona muy graciosa. Dije cosas muy buenas de él y no se está hablando de ellas. Me parece un poco carroñero".

Seguro que te interesa:

Ryan Reynolds graba su primera colonoscopia y le descubren un pólipo: ''Esto podría salvarte la vida''