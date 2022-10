La saga 'Deadpool' es conocida por presentar a un irreverente superhéroe de forma sarcástica, y con altas dosis de violencia explícita, haciendo uso de un tono cómico y desenfadado que no es el habitual en el cine de superhéroes. Sin embargo, no todo han sido risas para los actores de 'Deadpool'.

No al menos para T. J. Miller, quien interpretaba a Weasel, amigo del protagonista, Wade Wilson. Ahora, con motivo del anuncio de 'Deadpool 3', ha asegurado que no estará en dicha entrega, y cuenta sus motivos para ello en una entrevista a The Adam Carolla Show. En ella, lo achaca todo a la mala relación que dice haber desarrollado con Ryan Reynolds.

El actor se ha referido a algún momento en concreto a lo largo de los rodajes que han tenido hasta ahora en los que, dice, Ryan Reynolds creó ambientes incómodos entre el equipo: "Era terriblemente borde conmigo como personaje. Un día me dijo '¿Sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? Que no eres la estrella de la película pero te expones lo suficiente para que sea gracioso, y después podemos volver a la película'".

Miller recuerda que esas palabras causaron cierta incomodidad entre el equipo presente, a él incluido: "Lo escuché y simplemente pensé que era raro. Después me fui de la escena porque cortaron". Sin embargo, cuenta que esa dinámica iba más allá de la presencia de ambos en escena, y cree que percibió cierto aire de superioridad en Ryan Reynolds: "Es porque yo no soy tan gracioso como él, ¿verdad? Ni tampoco he estado en tantas películas como él".

T.J. Miller en 'Deadpool' | Marvel

Sin embargo, valora positivamente la actuación de Reynolds, aunque esto no le haga cambiar de parecer en lo personal: "¿Volvería a trabajar con él? No, no lo haría. La verdad que le deseo suerte porque lo hace muy bien en 'Deadpool'. Me odia y eso me parece extraño". Cree que fue precisamente 'Deadpool' la película que, según él, le subió los humos a Ryan Reynolds: "Me encanta como cómico, pero creo que desde la primera 'Deadpool', que le hizo súper famoso, las cosas cambiaron. Se estaba reafirmando con ello".

Miller, por su parte, ha protagonizado otros desencuentros en distintas producciones en las que ha participado, como en 'Sillicon Valley', serie que prescindió de él al ser acusado de bullying por un compañero de rodaje. También fue muy sonada su detención en 2018 por un falso aviso de bomba.

Aunque no estará en 'Deadpool 3', la nueva entrega presenta otras novedades con las que podrá suplir su ausencia, como la sonada reaparición de Hugh Jackman como Lobezno, tras haberse despedido del personaje hace años, como puedes ver en el vídeo de arriba.

