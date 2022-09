Ryan Reynolds siempre ha sido muy sincero en cuanto a su vida personal. El actor de 'Deadpool' no tiene problema en abrirse al mundo y a sus fans, algo que puede asegurar su mujer, Blake Lively, ya que Reynolds tampoco se reserva un detalle para hablar de su relación con ella.

En esta ocasión ha ido más allá y se ha abierto para su fans, casi literalmente, al grabarse al hacerse una colonoscopia. Ha tomado esta iniciativa junto a su amigo, el también actor Rob McElhenney, quien se ha sometido al mismo procedimiento, como también muestra el vídeo. Ha subido a su Instagram un post con el vídeo en el que comenta: "Hice una apuesta con Rob McElhenney. La he perdido, pero pudo saldarse de otra forma".

"Nunca me grabaría en una intervención médica para compartirlo después, pero no todos los días puedes concienciar sobre algo que salva vidas. Suficiente motivación para enseñaros mi culo", bromea Reynolds en el vídeo, antes de pasar por la intervención. Tanto Reynolds como McElhenney han dado este paso para animar a sus seguidores a hacerse revisiones médicas y colonoscopias, ya que esto puede, como dicen ellos, "salvar vidas potencialmente".

Y han sido testigos de ello. En el vídeo, el doctor encargado de la colonoscopia explica a Reynolds cómo será el procedimiento, y muestra los momentos en el hospital antes y después. Al acabar la intervención, informan a Reynolds de que le han detectado un pólipo, y que han podido eliminarlo a tiempo.

Es un "pólipo extremadamente sutil", le dice el médico. Para luego añadir: "Esto podría salvarte la vida, no estoy bromeando, no estoy siendo demasiado dramático. Estás interrumpiendo la historia natural de una enfermedad de un proceso que podría haber terminado convirtiéndose en cáncer y causando todo tipo de problemas".

"He estado delante de una cámara muchas veces, pero esta es la primera vez enseñando el culo", cuenta Reynolds. "El procedimiento y la operación fue sin dolor, pero lo más duro es la incomodidad de estar grabándote. Lo hemos hecho porque queremos que este procedimiento, que puede salvar vidas , esté menos estigmatizado", asegura el actor de 'Free Guy'.

Como Reynolds ha podido comprobar en sus últimos rodajes, la edad no perdona, y a la suya hay que empezar a pasarse más por el médico. "Ryan y yo hemos cumplido 45 este año, y esto es ley de vida", comenta también McElhenney al final del vídeo, donde asegura que no se arrepiente de la decisión que han tomado. "Obviamente, es un procedimiento incómodo, pero seguro que puede detener y prevenir un cáncer. Queríamos hacer esto de forma graciosa porque, como todas las cosas en la vida, ¿por qué no tomárselo con humor en lugar de miedo?".

