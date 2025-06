Ryan Reynolds, muy criticado tras empeñarse en usar esta foto para la portada de una revista: "¿Cuánto habrá pagado?"

La carrera profesional de Ryan Reynolds no ha estado nunca exenta de críticas. Bien sea por llevar un traje de CGI en Linterna Verde o por su primera interpretación de Deadpool, las voces contrarias al actor nunca han faltado. Sin embargo (y a pesar de su redención con el Mercenario Bocazas), las polémicas que protagoniza ya no se quedan en la gran pantalla.

El episodio judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively tiene tras de sí la sombra de Reynolds, a quien se le acusó de "apropiarse" de It Ends With Us, cuando el productor y director era Baldoni. El conflicto llegará a los tribunales durante la próxima primavera; por lo que todavía quedan meses de idas y venidas entre ambas partes.

Ahora bien, la última polémica se aleja del marco legal y nos la trae lo que podría haber sido un hito para el actor: la portada de la revista Time. Lejos de las cámaras, Ryan Reynolds tiene su propia empresa, conocida como Maximum Effort. Una productora que se ha colado entre las 100 compañías más influyentes para la prestigiosa revista, lo cual ha llevado al medio a poner a Reynolds de protagonista en su última edición. Pero no todo ha sido tan bonito.

Una de las imágenes publicadas muestra al líder de la empresa de espaldas, por petición del propio Reynolds. En sus palabras: "Insistí en que hicieran esa fotografía por muchas razones, pero la principal es que Maximum Effort no soy yo. Es un pequeño barco pirata capitaneado por el equipo más talentoso, incansable y creativo de la Tierra".

Así, las críticas han reavivado el fuego que parece rodear a Reynolds últimamente, tras su crisis de reputación."¿Cuánto ha pagado para que le pongan en portada?", "La cantidad de pasta que habrá soltado debe de ser grande", "No aguanto a este imbécil", "Menos mal que solo tengo que ver la parte trasera de tu cabeza"... La lista sigue y sigue, síntoma directo de la sensibilidad que gira en torno a la figura del actor, llegando a cuestionar incluso la legitimidad de la portada en sí.

Es más, el propio titular de la revista ya es de por sí polémico. "Cómo Ryan Reynolds reescribió el guion con Maximum Effort". Unas palabras que, enmarcadas en el contexto de It Ends With Us donde supuestamente reescribió escenas sin permiso, podrían considerarse como un ataque velado a su rival en los tribunales. Lo cual, con la sentencia todavía muy lejos, podría llegar a jugar una mala pasada al líder de la productora.

Sin embargo, Ryan Reynolds sigue impasible con su carrera, aferrado al personaje de Wade Wilson en su ingreso en el MCU. ¿Será capaz de regenerarse al igual que lo hace Deadpool? Solo el tiempo lo dirá.