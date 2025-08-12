Chris Hemsworth celebra su 42 cumpleaños en Ibiza sin Elsa Pataky pero rodeado de famosos

Elsa Pataky y Chris Hesworthhan pasado un verano bastante separados. El último gran evento en el que no han podido estar juntos ha sido el 42 cumpleaños del actor de Thor.

Hemsworth ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto en España, concretamente en Ibiza. Chris fue fotografiado junto a sus hermanos Liam y Luke en la isla balear y junto a ellos un grupo de lo más VIP como: Matt Damon, Rita Ora y su esposo, el director Taika Waititi o Patrick y Pia Whitesell, entre otros.

Así, se les vio comiendo en uno de los restaurantes más glamurosos de la zona y después disfrutaron de una jornada de mar a bordo de un yate donde se les pudo ver muy distendidos y divirtiéndose.

Pero se echó en falta la presencia de Elsa Pataky quien fue fotografiada a miles de kilómetros en Australia, donde residen. La estampa de la española era completamente radical ya que estaba haciendo unas compras con un look informal mientras atendía algunas llamadas telefónicas.

Aún así, Elsa no quiso pasar la oportunidad de felicitar a su marido a través de Instagram junto a un vídeo donde recopilaba varios momentos de Chris: "Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores", escribía haciendo un guiño a la película de Sylvester Satllone.

Chris y Elsa han pasado bastante tiempo separados este verano ya que, por un lado, Pataky ha estado trabajando en España donde ha rodado una nueva serie. Mientras que Hemsworth tenía otros compromisos.

El único momento que se les ha visto juntos fue cuando Elsa Pataky viajó hasta Londres con sus hijos para la premiere del documental de National Geographic del australiano, Limitless: Live Better.