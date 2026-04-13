Los famosos que tendrán que declarar en el próximo juicio de Blake Lively y Justin Baldoni: Así es la lista de testigos

La saga de la batalla legal de It Ends With Us lleva tantos meses en desarrollo que el ruido mediático se había calmado parcialmente, hasta que recientemente llegó la noticia de que la mayoría de cargos de Blake Lively contra Justin Baldoni habían sido desestimados.

Lively insistió con un comunicado público en que se habían demostrado como verdad muchas pruebas de su versión de la historia, y que seguía centrada en la celebración del juicio este 18 de mayo.

Juicio en el que varios implicados por medio de las pruebas presentadas deberán comparecer, entre ellos muchos actores y figuras públicas.

La lista de testigos de Lively incluye a estrellas como, por supuesto, su marido Ryan Reynolds, que ha estado muy involucrado en el caso, su hermana Robyn Lively, o sus compañeras en la película, Jenny Slate e Isabela Ferrer. Así como la autora del libro que adaptaba, Colleen Hoover. Y por supuesto, los propios Lively y Baldoni tendrán que testificar.

Por otro lado, nombres muy famosos que en un principio fueron mencionados en la demanda pero que no aparecen en la lista de testigos más recientes son: Taylor Swift (que estuvo presente en la famosa reunión donde presuntamente se atacó a Baldoni), Hugh Jackman (amigo íntimo de Reynolds y Lively que vivió el proceso) e incluso Matt Damon a quien la pareja pidió ayuda para que Blake consiguiera más crédito en la película.