Russell Crowe, harto de tantas preguntas sobre la secuela de 'Gladiator' cuando él está muerto: "Deberían pagarme"

Russell Crowe siempre será recordado por haberse ganado el corazón de los espectadores con la película 'Gladiator' en el año 2000. Es conocido por su largo recorrido en la industria cinematográfica y ha trabajado en multitud de películas como 'Noé', 'Los miserables' y 'Una mente maravillosa'.

Aunque en la próxima secuela de Ridley Scott, Crowe no volverá a interpretar su querido papel de Máximo Décimo Meridio porque fue asesinado al final de la primera película, la gente sigue preguntándole sobre el próximo estreno. Y esto ha hecho que el actor confiese que no quiere que le pregunten nada sobre 'Gladiator 2'.

Russell Crowe en 'Gladiator' | Universal Pictures

"Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. Pero admito ciertos celos porque me recuerda a cuando era más joven y lo que significaba para mí, en mi vida", responde en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Karlovy Vary a Variety.

Además, Crowe ha dejado claro que no conoce nada sobre la próxima trama, pero que no le sorprende que el director haya decidido hacer una segunda parte de la historia más de 20 años después. Eso sí, aunque no quiera responder preguntas sobre la nueva secuela, ha expresado que no puede pensar que "esta película sea otra cosa que espectacular".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Crowe se distancia de 'Gladiator 2', ya que en una entrevista reciente deseó buena suerte al equipo y explicó que él no podrá participar porque su personaje ya está muerto.

Su trayectoria profesional sigue, por lo que pronto será visto en películas como 'Kraven the Hunter', 'The Georgetown Project' y 'Nuremberg'. También ha desvelado que participará en 'The Pope's Exorcist' de Julius Avery y en la que su personaje descubre algo que el Vaticano ha escondido durante décadas.