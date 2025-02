Rumer Willis manda un mensaje a los que la critican por hablar de vibradores y de su sexualidad: "Soy madre soltera"

La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis ha sorprendido a todos sus seguidores al hablar abiertamente sobre su sexualidad y promocionar vibradores en vario vídeos que sube a su cuenta de Instagram.

Hace unos días, Rumer revelaba en una entrevista elestado de salud de su padre, quien sufre demencia, y expresaba que la separación ejemplar que tuvieron sus padres le ha servido de ejemplo en lo que respecta a la crianza compartida de su hija de 21 meses con su expareja, Derek Richard Thomas.

Ahora, Willis disfruta de su soltería y lo hace a través de sus redes sociales en vísperas del día de San Valentín, donde ha colgado varios vídeos recomendando vibradores y diversos juguetes sexuales mientras toma el sol con un bikini naranja durante un viaje con sus amigas a México.

Rumer Willis | Rumer Willis Instagram

"Soy madre solteray no salgo con nadie", explica Rumer. "He intentado priorizar el tratarme a mí misma como me gustaría que me tratara mi pareja ideal, para así tener una idea clara de cómo sería eso. Creo que, muchas veces, como mujeres, tendemos a esperar que un hombre aprenda a construir una relación íntima con nosotras, en lugar de cultivarla por nuestra cuenta".

"O esperar a que un hombre se centre en nuestro propio placer. Y para mí, creo que la salud sexual, el placer y la creación de una relación íntima con una misma son absolutamente vitales. Yo creo que la salud sexual es parte de la salud mental".

Respecto a las críticas que pueda causar su promoción de juguetes sexuales, Rumer ha dicho: "Aquellos que me juzgan por hablar de vibradores o de mi sexualidad, les mando un beso con cariño y les digo que dejen de mirar si no les gusta. Espero que tengan un buen día y un gran día de San Valentín".

Parece que la hija mayor de Moore y Willis no tiene ningún miedo en hablar abiertamente sobre su sexualidad y aprovecha su plataforma para expresar que una mujer soltera también puede disfrutar del sexo conociéndose a sí misma.