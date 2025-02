La hija de Demi Moore y Bruce Willis habla del divorcio de los actores y cómo han sido un ejemplo en su vida: "Estamos muy unidos"

Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022 tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta al habla y la comprensión del lenguaje. Pero un año después su familia comunicó el diagnóstico definitivo, demencia frontotemporal.

Bruce Willis estuvo casado con Demi Moore y, tras 13 años de matrimonio y 3 hijas en común, ambos decidieron divorciarse de manera ejemplar y amistosa. Moore ha estado apoyando a su exmarido desde que salió a la luz la noticia del diagnóstico de Willis, y ha estado actualizando en varias ocasiones el estado de salud del actor. Ahora lo ha hecho Rumer Willis, su hija mayor que tienen en común, en una aparición en Loose Women.

En cuanto al estado de salud del actor y los devastadores incendios que han sacudido la ciudad de Los Ángeles, Rumer ha explicado que su padre "está muy bien" y ha continuado diciendo: "Creo que, obviamente, como le ocurre a mucha gente en California, lo que más nos asusta a todos son los incendios y queremos asegurarnos de que todo esté bien".

Durante este tiempo se han podido ver fotos del actor disfrutando del aire libre fuera de su hogar, e incluso hemos podido ver las imágenes que su familia ha compartido a través de sus redes sociales, como esta tierna instantánea del actor con sus hijas Tallulah y Scout o la imagen reciente de Willis hablando con dos policías en medio de los devastadores incendios de Los Ángeles.

Rumer ha explicado cómo está enfrentando su familia esta delicada situación: "Todos estamos muy unidos, creo que lo más bonito es la forma en que nos apoyamos unos a otros, es tan encantador, porque realmente somos uno".

La actriz también ha contado cómo ha sido convertirse en madre recientemente y cómo sus padres son un modelo a seguir en su vida: "Creo que lo que más agradezco es que, incluso cuando se separaron, crearon una base tan hermosa para priorizar a mis hermanas y a mí, que nunca sentí que tenía que elegir o que compitiesen uno contra el otro".

"Éramos una familia y seguimos siendo una gran familia, pase lo que pase... Y no solo sentí que eso me había preparado para tener una base tan hermosa en mi vida, mi propia familia, sino que ahora, mientras también estoy trabajando en la crianza compartida, siento una profunda gratitud por el ejemplo que me han dado", confiesa.

En cuanto a su infancia, Rumer ha explicado: "Especialmente cuando estaba creciendo, fue el auge de Internet. Fue el auge de muchos blogueros famosos que denigraban a la gente y, ya sabes, tener que pasar por una etapa incómoda ante el ojo público mientras todavía te estás descubriendo a ti misma, definitivamente es un desafío. Me enseñó mucho".

Esta actualización de Rumer sobre la salud de Bruce Willis refleja la fortaleza del actor y de su familia, que a pesar de las adversidades se mantiene unida para hacer frente a la progresión de la enfermedad.