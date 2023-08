Riley Keough rompe su silencio sobre su drama familiar y el enfrentamiento con su abuela Priscilla Presley

La cantante Lisa Marie Presley, hija de la estrella del rock, Elvis, y Priscilla Presley, falleció el pasado 12 de enero en su casa tras un paro cardiaco a causa de una obstrucción del intestino delgado relacionada con una cirugía de pérdida de peso. Su fallecimiento se produjo días después de realizar su última aparición pública en los Globos de Oro de 2023, como puedes ver en el vídeo de arriba.

La muerte de Lisa Marie causó una disputa familiar entre su hija Riley Keough y Priscilla Presley después de que esta ultima presentara una demanda contra su nieta cuestionando la validez del testamento que había sido modificado en 2016.

Esta modificación del testamento indicaba que Keough tiene la potestad para controlar el fideicomiso, el 15% de la herencia y Graceland, que tras ocho meses desde el fallecimiento de Lisa Marie, ha sido oficialmente nombrada propietaria.

Priscilla Presley y su nieta, Riley Keough | Getty

Hace unos meses, Priscilla aclaró la relación entre su nieta y ella afirmando que estaban bien y que la disputa había sido "malinterpretada". Sin embargo, la actriz de 'Daisy Jones and The Six' no se había pronunciado hasta ahora.

"Hubo un poco de agitación, pero ahora todo va a ser como antes. Es una mujer hermosa y fue una gran parte de la creación del legado de mi abuelo y Graceland", ha indicado Riley para Vanity Fair. "Cualquier cosa que sugiera lo contrario en la prensa me entristece porque, al final del día, todo lo que Priscilla quiere es amar y proteger a Graceland, la familia Presley y el legado".

"Cuando falleció mi madre, había mucho caos en todos los aspectos de nuestras vidas. Todo se sentía como si la alfombra hubiera sido arrancada y el suelo se hubiera derretido debajo de nosotros", explicó la actriz.

"Todos estaban un poco aterrados por entender cómo avanzamos, y solo tuvimos un minuto para entender los detalles de la situación, porque es complicado", ha explicado. "Somos una familia, pero también hay un gran lado comercial de nuestra familia. Así que creo que había que tener claridad".

Riley Keough y Lisa Marie Presley | cordonpress

En Graceland, Elvis fue enterrado en 1977 junto a su madre Gladys y su padre Vernon. Lisa Marie también fue enterrada en la propiedad con su fallecido hijo, Benjamin Keough, quien murió en 2020 y a quien rindió homenaje la propia Riley en el aniversario de su fallecimiento junto a su madre.

Keough también ha afirmado que permite que su abuela Priscilla sea enterrada en Graceland cuando llegue el momento. "En la medida de su autoridad, Riley acepta permitir que Priscilla sea enterrada después de su muerte en el Jardín de Meditación de Graceland. El lugar del entierro será el lugar más cercano a Elvis Presley sin mover ninguna tumba existente", informan los documentos judiciales obtenidos por People.

En los documentos se indica que Keough también acepta incluir al hijo de Priscilla, Navarone García, y a "cualquier persona que Priscilla nombre como su albacea" y en su testamento.