Graceland tiene nueva dueña: Riley Keough ('Daisy Jones and The Six') hereda la mítica mansión de Elvis Presley

La inesperada muerte de Lisa Marie Presley, única hija de Elvis, provocó en su familia una enorme tristeza que se unió a ladisputa por su herencia, la cual recayó en su hija, Riley Keough.

Sin embargo, Priscilla Presley, la que fue mujer de 'el rey del rock', cuestionó la validez del testamentode su hijapresentando una demanda. Al parecer, una modificación en 2016 con la cual la actriz de 'Daisy Jones and The Six' pasaba a controlar el fideicomiso, Graceland y el 15% de la herencia.

Todo ello parecía indicar que la relación entre abuela y nieta estaba rota, pero Priscilla aclaró que la situación fue "malinterpretada": "Mi nieta, a través de su consejo, junto con mi equipo trabajaron diligente e incansablemente para resolver todos los malentendidos como familia".

Priscilla Presley y su nieta, Riley Keough | Getty

Ahora, casi ocho meses después del fallecimiento de Lisa Marie, Riley Keough ha sido nombrada oficialmente propietaria de Graceland, en Memphis, la joya de la corona de la familia Presley que su madre heredó en 1977 con la muerte del cantante.

Un juez de Los Ángeles aprobó a la intérprete de 34 años como la única heredera del patrimonio de su difunta madre, resolviendo la disputa legal.

Por su parte, Priscilla será fideicomisaria del subfideicomiso de su hijo, el medio hermano de Lisa Marie, Navarone Garibaldi. Junto a ello, recibirá una suma total en un pago único no revelado, y se desempeñará como "asesora especial del fideicomiso", con su nieta pagándole una cantidad mensual no revelada por este cargo, según ha explicado Entertainment Tonight.

Según las últimas estimaciones, la icónica mansión de Graceland así como sus terrenos y su explotación turística está valorada en más de 400 millones de euros, recibiendo al año a más de medio millón de visitantes.